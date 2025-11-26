दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम खत्म, स्कूलों में हाइब्रिड मोड भी बंद; रेखा सरकार का फैसला

संक्षेप: दिल्ली और एनसीआर में ग्रैप तीन की पाबंदियां वापस ले ली गई हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और वाहनों पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर से ग्रैप तीन की पाबंदियां वापस ले ली हैं। इसके साथ ही दिल्ली में आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और वाहनों पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। यही नहीं स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है। पाबंदियों में यह राहत तब दी गई है जब राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब ग्रैप दो के प्रावधान लागू दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आयोग के आदेश के अनुसार, दिल्ली में अब ग्रैप तीन की पाबंदियां हटा दी गई हैं और राजधानी में अब ग्रैप दो के प्रावधान लागू हैं।

वर्क फ्रॉम होम खत्म, स्कूलों में हाइब्रिड मोड भी बंद मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने पोस्ट में लिखा- मैं सभी दिल्लीवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि CAQM के आदेश के तहत अब राष्ट्रीय राजधानी में दफ्तरों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यही नहीं स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी बंद कर दिया गया है।अब सभी व्यवस्थाएं ग्रैप-2 नियमों के अनुसार संचालित होंगी।

11 नवंबर को लागू हुआ था ग्रैप-3 बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही ग्रैप समिति ने 11 नवंबर को ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू कर दी थीं। इनमें मुख्यतौर पर बीएस एक से तीन चार पहिया वाहनों को दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रतिबंधित किया गया था।

नियम तोड़ने वाली निर्माण साइटों पर सख्ती इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपने आदेश में कहा है कि भले ही ग्रैप-3 की पाबंदियां वापस ले ली गई हैं लेकिन नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंद किए गए निर्माण साइटों को अपने काम शुरू करने की इजाजत नहीं होगी। ऐसी निर्माण और विध्वंस साइटों को काम शुरू करने के लिए आयोग से विशेष अनुमति लेनी होगी। बिना आयोग की विशेष अनुमति के इस साइटों को काम शुरू करने की इजाजत नहीं होगी।

AQI 327 अंक रिकॉर्ड पाबंदियों में यह ढील तब दी गई जब बुधवार शाम को दिल्ली का औसत AQI 327 रिकॉर्ड किया गया। यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है। बता दें कि 21 नवंबर को ग्रैप के प्रावधानों में संशोधन करते हुए ग्रैप तीन की पाबंदियों के समय ही 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का प्रावधान किया गया था। दिल्ली सरकार ने बीते सोमवार को इसके लिए निर्देश भी जारी किए थे। अब ग्रैप तीन की पाबंदियां हटने के साथ ही इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी।