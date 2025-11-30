Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newswomen written consent mandatory for night shift duty delhi labour ministry issues notification
रात में काम कराने से पहले महिला की लिखित सहमति जरूरी, दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में रात के समय महिलाओं के नौकरी करने को लेकर श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को रात की नौकरी पर रखने के लिए नियोक्ता को उनसे लिखित रूप में सहमति लेनी होगी।  

Sun, 30 Nov 2025 02:17 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में रात के समय महिलाओं के नौकरी करने को लेकर श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को रात की नौकरी पर रखने के लिए नियोक्ता को उनसे लिखित रूप में सहमति लेनी होगी। वहीं दुकानदार या कंपनी को महिला की सुरक्षा से संबंधित सभी बंदोबस्त करने होंगे।

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए रात के समय नौकरी करने को लेकर उपराज्यपाल के पास प्रस्ता‌व भेजा था, जिसे मंजूर किया जा चुका है। 29 नवंबर को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत यह तय किया गया है कि महिलाओं से उनकी सहमति के बिना रात में काम नहीं कराया जाएगा।

सभी प्रतिष्ठानों को रात के समय काम करने वाली महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दुकान या संस्थान में सीसीटीवी लगाना, काम करने वाली जगह से घर तक आने-जाने की व्यवस्था करना, शौचालय और लॉकर का बंदोबस्त करना होगा। यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 का पालन पक्का करना होगा।

केंद्र ने 4 नए श्रम कानून लागू किए

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते 21 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसले में चार श्रम संहिताओं को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की है। इनके जरिये 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाया गया है। इसमें गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज, सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र और सभी क्षेत्रों में वैधानिक न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर भुगतान जैसे प्रावधान शामिल हैं। ये चार श्रम संहिताएं - वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2020 हैं।

सुधारों में महिलाओं के लिए विस्तारित अधिकार और सुरक्षा शामिल हैं। इनमें रात की शिफ्ट में काम, 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच, खतरनाक प्रक्रिया इकाइयों सहित पूरे भारत में ईएसआईसी कवरेज और एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्रणाली शामिल हैं।

