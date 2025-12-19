फरीदाबाद के होटल में महिला शूटर से रेप, 3 गिरफ्तार

संक्षेप: फरीदाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक होटल में महिला शूटर के साथ होटल में रेप के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

फरीदाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक होटल में महिला शूटर के साथ होटल में रेप के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला फरीदाबाद के सराय ख्वाजा पुलिस थाने का है। महिला शूटर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फरीदाबाद आई थी। प्रतियोगिता के बाद महिला शूटर अपनी दोस्त के साथ एक होटल में गई। यहां एक और युवक अपने दोस्त के साथ आया। रात में गौरव और सत्येंद्र के साथ महिला शूटर अपनी दोस्त को लेकर रुकी। होटल में दो कमरे बुक करने के बाद चारों ने मिलकर पार्टी की। रात को 9 बजे जब महिला शूटर की दोस्त कुछ सामान लेने के लिए होटल से बाहर गई तो वहां मौजूद सत्येंद्र ने उसके साथ रेप किया।

महिला शूटर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जब उसकी दोस्त वापस आई तो उसने घटना के बारे में उससे बताया। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।