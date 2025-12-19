Hindustan Hindi News
फरीदाबाद के होटल में महिला शूटर से रेप, 3 गिरफ्तार

फरीदाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक होटल में महिला शूटर के साथ होटल में रेप के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

Dec 19, 2025 10:17 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के एक होटल में महिला शूटर के साथ होटल में रेप के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मामला फरीदाबाद के सराय ख्वाजा पुलिस थाने का है। महिला शूटर एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फरीदाबाद आई थी। प्रतियोगिता के बाद महिला शूटर अपनी दोस्त के साथ एक होटल में गई। यहां एक और युवक अपने दोस्त के साथ आया। रात में गौरव और सत्येंद्र के साथ महिला शूटर अपनी दोस्त को लेकर रुकी। होटल में दो कमरे बुक करने के बाद चारों ने मिलकर पार्टी की। रात को 9 बजे जब महिला शूटर की दोस्त कुछ सामान लेने के लिए होटल से बाहर गई तो वहां मौजूद सत्येंद्र ने उसके साथ रेप किया।

महिला शूटर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जब उसकी दोस्त वापस आई तो उसने घटना के बारे में उससे बताया। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए सराय ख्वाजा पुलिस थाने के एसएचओ आरोपियों को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, उसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

