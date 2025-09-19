दिल्ली के लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी लेकिन...; क्या कहती है सरकार की रिपोर्ट

दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय राजधानी के श्रमबल (लेबर फोर्स) में महिला श्रमिकों का अनुपात बढ़ा है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद उनकी मजदूरी पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम बनी हुई है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा हाल ही में जारी दिल्ली राज्य ढांचा संकेतक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2017-18 में महिला और पुरुष श्रमबल भागीदारी दर का अनुपात 0.19 था। यह आंकड़ा 2023-24 में बढ़कर 0.28 हो जाएगा।

इसके अलावा रिपोर्ट दर्शाती है कि 2017-18 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 11.2 प्रतिशत थी जो 2023-24 में बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गई। यह 2018-19 में 13.7, 2019-20 में 12.8, 2020-21 में 10.7, 2021-22 में 9.4 और 2022-23 में 11.3 प्रतिशत थी। महिलाओं और पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सापेक्ष अनुपात को दर्शाता है।

सार्वजनिक कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी (रुपए प्रतिदिन) 2017-18 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पुरुषों के लिए 403 रुपए और महिलाओं के लिए 300 रुपए थी। 2023-24 की इसी अवधि में मजदूरी बढ़कर पुरुषों के लिए 548 रुपए और महिलाओं के लिए 500 रुपए हो गई।

इसी प्रकार, 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही में पुरुषों ने 376 रुपए और महिलाओं ने 400 रुपए प्रतिदिन कमाए। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान पुरुषों के लिए मजदूरी बढ़कर 556 रुपए और महिलाओं के लिए 500 रुपए हो गई।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने देश में कार्यान्वित किए जा रहे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए दिल्ली राज्य संकेतक ढांचा 2024 विकसित किया है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ भूमि एवं अन्य प्रकार की संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, उत्तराधिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण तक पहुंच प्रदान करने के लिए सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है।