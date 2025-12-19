Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newswomen lawyer accused policemen sexually harrassment in police station supreme court asks for cctv footage
नोएडा थाने में महिला वकील से यौन उत्पीड़न, आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मांगा CCTV फुटेज

नोएडा थाने में महिला वकील से यौन उत्पीड़न, आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मांगा CCTV फुटेज

संक्षेप:

एक महिला वकील ने नोएडा के सेक्टर-126 पुलिस थाने में अपने साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस भेजा है।

Dec 19, 2025 02:23 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

एक महिला वकील ने नोएडा के सेक्टर-126 पुलिस थाने में अपने साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कथित घटना का सीसीटीवी फुटेज सीलबंद लिफाफे में मांगा है। महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है और हिरासत के दौरान उन्हें यातना भी दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि यह सीसीटीवी फुटेज को ब्लॉक करने का मामला है। कोर्ट ने यह बताते हुए कि वह पहले से ही पुलिस स्टेशनों में चालू सीसीटीवी सुनिश्चित करने जैसे बड़े मुद्दे से निपट रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों पर विचार नहीं करता है। हालांकि, गंभीर आरोपों को देखते हुए और चूंकि यह मुद्दा सीसीटीवी कैमरों को ब्लॉक करने से भी संबंधित है, इसलिए कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज मांगी है।

जजों ने 7 जनवरी तक यूपी पुलिस से जवाब मांगा और आदेश देते हुए कहा कि गौतम बुद्धनगर के पुलिस कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि पुलिस स्टेशन में संबंधित अवधि का सीसीटीवी फुटेज डिलीट न किया जाए और उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए।

याचिकाकर्ता एक महिला वकील हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको 3 दिसंबर की रात से नोएडा सेक्टर 126 के पुलिस स्टेशन में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की 14 घंटे तक अवैध हिरासत, हिरासत में यौन उत्पीड़न, यातना और जबरदस्ती का सामना करना पड़ा। महिला ने कहा कि वो अपने एक क्लाइंट की मदद करने के लिए थाने गई थीं।

महिला वकील द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपना कर्तव्य पालन करने के दौरान एफआईआर दर्ज कराने के लिए जोर देने के लिए निशाना बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस दौरान थाने में महिला वकील के साथ हिरासत में कथित तौर पर यौन उत्पीड़ना का सामना करना पड़ा। इसमें बताया गया कि एसएचओ सहित पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला वकील के साथ उत्पीड़न किया और उन्हें धमकियां भी दीं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।