फरीदाबाद में खौफनाक घटना! प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति को मार डाला; गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर के फरीदाबाद में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर एनआईटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रही है।

कृष्णा नगर निवासी सूरजपाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उनका बेटा अरुण एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था। अरुण को कई दिनों से बुखार था। गुरुवार को मृतक की पत्नी पूनम, अरुण का इलाज कराने के बहाने उसे एनआईटी 5 इलाके में अपने मायके ले गई। फिर उसने अपने प्रेमी को घर बुलाया और दवा लेने के बाद सो रहे अरुण की गला घोंटकर हत्या कर दी। शिकायत में दावा किया गया है कि उस समय घर पर कोई और नहीं था।

सूरजपाल ने अपनी शिकायत में कहा कि अरुण की हत्या करने के बाद पूनम ने मुझे फोन करके बताया कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई है। जब हम मौके पर पहुंचे तो मैंने अरुण की गर्दन पर गहरे निशान देखे। ऐसा लग रहा है कि बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। पूनम और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।