दिल्ली में हैवान बनी महिला! 9 महीने के भांजे को गला दबाकर मार डाला; पुलिस ने क्या बताया
दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने 9 महीने के भांज की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला बेहोशी की हालत में मिली।
दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला पर अपने एक साल नौ महीने के भांजे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, महिला अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित बताई जा रही है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो चौंका देने वाला है।
पार्क में खेलने ले गई थी, वहीं हुई वारदात
पुलिस के अनुसार, महिला बच्चे को पार्क में खेलने के लिए लेकर गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे पार्क से शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। एक माली राहुल ने बताया कि शोर सुनते ही वह दौड़कर वहां पहुंचे, जहां महिला बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। राहुल ने बताया कि हम लोग लंच के बाद बैठे थे तभी आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो महिला की गोद में बच्चा था। नजदीक जाकर देखा तो बच्चा मर चुका था। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद मौके पर टीम पहुंची तो महिला बेहोशी के हालत में मिली।
अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा ओल्ड सीलमपुर का रहने वाला था और अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था। यहीं पर महिला ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी।
आरोपी महिला बेहोश मिली
घटना की सूचना बच्चे के मामा ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को बेहोश हालत में पाया। उसे इलाज और मेडिकल जांच के लिए बाबू जगजीवनराम अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर