दिल्ली में हैवान बनी महिला! 9 महीने के भांजे को गला दबाकर मार डाला; पुलिस ने क्या बताया

Feb 21, 2026 09:25 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने 9 महीने के भांज की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला बेहोशी की हालत में मिली।

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला पर अपने एक साल नौ महीने के भांजे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, महिला अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित बताई जा रही है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो चौंका देने वाला है।

पार्क में खेलने ले गई थी, वहीं हुई वारदात

पुलिस के अनुसार, महिला बच्चे को पार्क में खेलने के लिए लेकर गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे पार्क से शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। एक माली राहुल ने बताया कि शोर सुनते ही वह दौड़कर वहां पहुंचे, जहां महिला बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। राहुल ने बताया कि हम लोग लंच के बाद बैठे थे तभी आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो महिला की गोद में बच्चा था। नजदीक जाकर देखा तो बच्चा मर चुका था। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद मौके पर टीम पहुंची तो महिला बेहोशी के हालत में मिली।

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा ओल्ड सीलमपुर का रहने वाला था और अपनी मां के साथ ननिहाल आया हुआ था। यहीं पर महिला ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी।

आरोपी महिला बेहोश मिली

घटना की सूचना बच्चे के मामा ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को बेहोश हालत में पाया। उसे इलाज और मेडिकल जांच के लिए बाबू जगजीवनराम अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

