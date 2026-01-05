महिलाओं को 30 हजार की सब्सिडी, कार पर 1 लाख तक फायदा! दिल्ली की EV पॉलिसी 2.0 में क्या बदलेगा?

संक्षेप: दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 लाने की तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रस्तावों में सब्सिडी को लेकर खास तैयारी की गई हैं। जानिए इसमें क्या बदलाव होंगे?

दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 लाने की तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्रस्तावों में कंज्यूमर के लिए बड़ी सब्सिडी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे जरूरी सुझाव शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह नीति दिल्ली की अब तक की सबसे आक्रामक EV पहल साबित हो सकती है।

महिलाओं को 30,000 तक की सब्सिडी नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। ड्राफ्ट के अनुसार, हर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 21,000 रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, महिला खरीदारों को 30,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का है, ताकि ई-स्कूटर शहर में आम परिवहन का अहम जरिया बन सकें।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर क्या लाभ होगा? इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए भी बढ़ावा देने का प्लान है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक- ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि 25 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी दी जाएगी। पहले 27,000 रजिस्ट्रेशन पर बैटरी क्षमता के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति kWh, अधिकतम 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद लग्जरी नहीं, बल्कि मिडिल क्लास के बीच EV को लोकप्रिय बनाना है।

पेट्रोल-डीजल कार को EV में बदलने पर सब्सिडी EV Policy 2.0 में पहली बार रेट्रोफिटिंग को भी शामिल किया गया है। यानी मौजूदा पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सरकार 50,000 रुपये की सब्सिडी दे सकती है। यह सुविधा पहले 1,000 वाहनों तक सीमित रहेगी, जिससे बिना नई कार खरीदे भी लोग EV की ओर शिफ्ट कर सकें।

लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी EV खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत कीमत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत पात्र EV खरीदारों को लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी, जिससे मध्यम वर्ग और छोटे फ्लीट ऑपरेटरों को राहत मिलेगी।

पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगा फायदा नई नीति में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर भी जोर है। दोपहिया, तिपहिया और हल्के व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है, ताकि लोग पुराने वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक विकल्प अपनाएं।

लोकल मैन्युफैक्चरिंग और R&D को बढ़ावा

EV Policy 2.0 में Make in India को भी प्राथमिकता दी गई है। बैटरी, चार्जर और EV कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही R&D फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने की योजना है, ताकि नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिले।