गुरुग्राम के स्पा में महिला से गैंगरेप! नशीली दवा पिलाकर बनाया हवस का शिकार

संक्षेप:

गुरुग्राम के एक स्पा में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि दोनों स्पा में काम करते थे, जिसमें से एक स्पा का मैनेजर भी है।

Jan 21, 2026 08:19 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां 29 साल की एक महिला ने अपने साथी समेत दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर के अंदर उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद गैंगरेप किया गया। महिला के आरोपों के बाद पुलिस ने स्पा के मैनेजर समेत दोनों आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। दोनों फरार चल रहे हैं।

स्पा सेंटर में रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि महिला पश्चिमी दिल्ली की रहने वाली है और वो पिछले तीन महीनों से एक आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 13 जनवरी की रात को एक आरोपी उसे लेकर स्पा सेंटर गया। स्पा सेंटर पहुंचने के बाद पता चला कि वो बंद है। इसके बाद भी उसे खोला गया क्योंकि दोनों आरोपियों के पास स्पा की चाभी थी। महिला ने बताया कि दूसरा आरोपी वहां पहले से ही मौजूद था।

गैंगरेप का वीडियो भी बनाया

महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्पा पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। महिला ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसे नींद आने लगी और वो बेहोश हो गई। महिला ने बताया कि उसके बेहोश होने के बाद दोनों आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बाद में दोनों ने महिला को धमकी दी कि अगर इस घटना की शिकायत पुलिस में की तो उस वीडियो को वायरल कर देंगे।

महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया और उसका बयान ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं। मामले की फोरेंसिक जांच भी चल रही है।

