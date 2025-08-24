दिल्ली मेट्रो में दंगल! दो महिलाओं में हो गई पटका-पटकी; VIDEO वायरल

दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला दूसरी महिला को सीट पर पटककर मार रही है।

अपनी यात्री क्षमता और लगातार यात्रियों को ढोने का रिकॉर्ड बनाने वाली दिल्ली मेट्रो कई दूसरी वजहों से भी मशहूर हो जाती है। देश-दुनिया में नाम कमाने वाली दिल्ली मेट्रो का सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में भी कोई सानी नहीं है। कभी कोई अचानक डांस करने लगता है तो कभी मेट्रों के अंदर से ही रोमांस के वीडियो सामने आते हैं। इस दौरान कई बार लड़ाई करने के विजुअल्स भी सामने आते हैं। एक बार फिर से दिल्ली मेट्रो में लड़ाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें दो महिलाएं एक-दूसरे को जमकर लताड़ रही हैं।

वीडियो में क्या है वायरल हो रहे दिल्ली मेट्रो के वीडियो में दो महिलाएं आपस में लड़ती हुई दिखाी दे रही हैं। दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे का बाल जोर से खींचकर पकड़े हुए हैं। इस दौरान लड़ाई और वीभत्स रूप धारण कर लेती है, जब दूसरी महिला एक को सीट पर ही पटक देती है। सीट पर पटकने के बाद महिला काफी देर तक दूसरी महिला को गिराए रहती है और दोनों एक-दूसरे के बालों को जोर से खींच रहते हैं। इस दौरान दिल्ली मेट्रो के डिब्बे में अफरातफरी मची रहती है। दोनों महिलाओं को लड़ता देख एक युवती बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है, क्योंकि दोनों महिलाएं एक-दूसरे खून की प्यासी बनी हुई थीं।