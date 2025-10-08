Women cops of Delhi Police report higher stress than men study finds दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी पुरुषों से ज्यादा तनाव में काम करती हैं; स्टडी में दावा, कारण भी बताए, Ncr Hindi News - Hindustan
Women cops of Delhi Police report higher stress than men study finds

दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी पुरुषों से ज्यादा तनाव में काम करती हैं; स्टडी में दावा, कारण भी बताए

दिल्ली पुलिस पर किए गए एक स्टडी में सामने आया है कि महिला पुलिस कर्मचारी काफी तनाव में काम करती हैं। स्टडी में इसके कारण भी बताए गए हैं। स्टडी में शामिल लगभग 97 प्रतिशत महिला कर्मचारियों ने परिचालन संबंधी तनाव की बात कही।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 08:52 PM
एक नए अध्ययन में पाया गया है कि दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ज्यादा तनाव झेलना पड़ता है। 'दिल्ली में पुलिस कर्मियों में व्यावसायिक तनाव की व्यापकता पर एक अध्ययन' शीर्षक से यह अध्ययन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। यह शोध इस साल क्यूरियस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

स्टडी में 374 प्रतिभागी शामिल

स्टडी में शामिल 374 प्रतिभागियों में से लगभग 18 प्रतिशत महिला अधिकारी अधिक तनावग्रस्त पाई गईं। इसमें बताया गया कि लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं ने परिचालन संबंधी तनाव की बात कही, जबकि अध्ययन में शामिल 90 प्रतिशत पुरुषों ने भी ऐसा ही कहा। इसी प्रकार, 56 प्रतिशत महिलाओं ने संगठनात्मक तनाव का अनुभव किया, जबकि पुरुषों में यह 54 प्रतिशत पाया गया।

पुरुष अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की कमी उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण है, जबकि महिलाओं ने कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक कर्तव्यों को मानसिक रूप से थका देने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि नियमित कार्यालय के काम के कारण अक्सर उनके पास क्षेत्र के जिम्मेदारियों के लिए बहुत कम समय बचता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह अंतर महिलाओं पर रखी जाने वाली दोहरी अपेक्षाओं के कारण हो सकता है। इसमें पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

दो श्रेणियों के आधार पर स्टडी

अध्ययन में बताया गया है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों में तनाव की गणना दो श्रेणियों- परिचालन और संगठनात्मक के आधार पर की है। परिचालन तनाव नौकरी की अपनी मांगों से पैदा होता है। जैसे काम के लंबे घंटे, खतरे के संपर्क में रहना और आराम या परिवार के लिए कम समय मिलना।

दूसरी ओर, संगठनात्मक तनाव व्यवस्था के कामकाज, नौकरशाही, कर्मचारियों की कमी, प्रशासनिक भार और असमान कार्यभार से पैदा होता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि दोनों ही प्रकार आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और अधिकारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

परिचालन संबंधी तनाव के कारकों में सबसे आम शिकायत दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय की कमी थी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें काम के अलावा सामाजिक जीवन बनाए रखना या शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है।

काम और ओवरटाइम से थकान

अध्ययन से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 91.5 प्रतिशत पुलिसकर्मी मध्यम से उच्च परिचालन तनाव से पीड़ित थे, जबकि 54.2 प्रतिशत ने संगठनात्मक तनाव की बात कही। शोधकर्ताओं ने इन आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि ये पुलिस ढांचे के भीतर एक प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करते हैं। कई लोगों ने शिफ्ट में काम और ओवरटाइम से लगातार थकान की भी बात कही। कई ने कहा कि उन्हें अक्सर ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा ड्यूटी पर ही रहते हैं।

जीवन को काम के बाद और काम की तरह बताया

महिलाओं के लिए यह तनाव और भी ज्यादा था। कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें सामाजिक संतुलन बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन को काम के बाद और काम की तरह बताया। संगठनात्मक तनाव की बात करें तो कर्मचारियों की कमी सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी, उसके बाद संसाधनों की कमी और अत्यधिक प्रशासनिक जिम्मेदारियां रहीं। कई अधिकारियों ने काम के असमान बंटवारे और अपर्याप्त प्रशिक्षण को भी अपने तनाव का प्रमुख कारण बताया।

72 घंटों से भी ज्यादा लंबी शिफ्ट

अध्ययन में यह भी पाया गया कि दिल्ली पुलिस के जवान आमतौर पर सामान्य सीमा से कहीं ज्यादा काम करते हैं। लगभग 80 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें महीने में चार से भी कम छुट्टियां मिलती हैं। लगभग 69 प्रतिशत ने बताया कि वे हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि उनकी शिफ्ट 72 घंटों से भी ज्यादा लंबी होती है। सबसे ज्यादा घंटे काम करने वालों में संगठनात्मक तनाव काफी ज्यादा पाया गया।

शोधकर्ताओं ने इसका संबंध भारत में पुलिस के लिए कर्मचारियों की कमी और निश्चित ड्यूटी घंटों के अभाव से जोड़ा, जबकि कई देशों में 8 या 12 घंटे की शिफ्ट मानक है। सेवा के वर्षों के साथ तनाव का स्तर भी बढ़ता गया। पुलिस बल में एक दशक से ज्यादा समय से कार्यरत अधिकारियों ने नए भर्ती हुए अधिकारियों की तुलना में ज्यादा संगठनात्मक तनाव की बात कही।

हेल्थ से जुड़े संकेत भी चिंताजनक

शोधकर्ताओं के अनुसार, शुरुआती वर्षों का उत्साह अक्सर समय के साथ थकान और हताशा में बदल जाता है। लंबे काम के घंटे, बढ़ती जिम्मेदारियां और नौकरशाही बाधाएं भारी पड़ती हैं। स्टडी में शामिल पुलिसकर्मियों के हेल्थ से जुड़े संकेत भी उतने ही चिंताजनक थे। लगभग 14 प्रतिशत अधिकारियों को हाई ब्लडप्रेशर, 10 प्रतिशत को शुगर और लगभग 25 प्रतिशत में नींद की समस्या पाई गई।

तनाव से निपटने को शराब का सेवन

लगभग 22 प्रतिशत ने कहा कि वे शराब पीते हैं और 11 प्रतिशत धूम्रपान करते हैं। शोधकर्ताओं ने इन आदतों को काम से संबंधित पुराने तनाव से निपटने से जोड़ा। दिल्ली के आंकड़ों की तुलना अन्य भारतीय राज्यों से करने पर, शोधकर्ताओं ने पाया कि राजधानी के पुलिसकर्मियों में परिचालन संबंधी तनाव देश में सबसे ज्यादा था।

मानसिक स्वास्थ्य सहायता की तत्काल जरूरत

शोधकर्ताओं ने परिणामों को आंख खोलने वाला बताते हुए कहा कि ये निष्कर्ष पुलिस बल में संस्थागत सुधार और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की तत्काल जरूरत को दर्शाते हैं। उन्होंने पुलिस की जरूरतों के अनुसार तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, नियमित परामर्श और फिटनेस पहल की सिफारिश की। उन्होंने थकान को कम करने के लिए ड्यूटी के घंटे तय करने और कर्मचारियों की कमी को दूर करने का भी सुझाव दिया।