दिल्ली के राहत कैंप की इन महिलाओं का दर्द भी सुन लीजिए, गर्भवती रमा ने सुनाई आपबीती

26 साल की रमा ने पहली बार गर्भ धारण किया है। उनके पेट में 8 महीने का बच्चा है। ढेरों आशाओं और सपने संजोए बैठीं रमा फिलहाल राहत कैंप में दर दर की ठोकरें खा रहीं हैं। उन्होंने अपना दर्द पीटीआई से बातचीत के जरिए बंया किया।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 08:08 PM
दिल्ली में बाढ़-बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बाढ़ के चलते लोगों को राहत शिविर में तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन वहां के भी हालात सुनकर मन पसीज रहा है। मयूर विहार के राहत शिविर में कई महिलाओं ने शौचालयों की कमी के चलते आ रही दिक्कतों का जिक्र किया। इन समस्याओं का सामना गर्भवती महिलाएं भी कर रही हैं। एक ऐसी ही गर्भवती महिला का दर्द मीडिया के जरिए सामने आया है।

कम शौचालय के चलते पैदा हो रहीं समस्याएं

26 साल की रमा ने पहली बार गर्भ धारण किया है। उनके पेट में 8 महीने का बच्चा है। ढेरों आशाओं और सपने संजोए बैठीं रमा फिलहाल राहत कैंप में दर दर की ठोकरें खा रहीं हैं। उन्होंने अपना दर्द पीटीआई से बातचीत के जरिए बंया किया। उन्होंने बताया, यहां बहुत कम शौचालय हैं। इस कारण वे शौच के लिए एकांत जगह तलाश करती हैं। इसके चलते मजबूरन सुबह जल्दी उठना पड़ता है।

अगर मैं कहीं लड़खड़ा गई तो क्या होगा?

भावुक होकर रमा ने कहा, हमें काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है और रास्ता ऊबड़-खाबड़ है। मैं हर सुबह बहुत सावधानी से चलती हूँ, इस चिंता में कि अगर मैं लड़खड़ा गई तो क्या होगा? और एक बार ऐसा करने के बाद, मैं अगली सुबह तक खुद को रोके रखती हूँ।

मुझे बाहर जाने में शर्म आती है

ऐसी ही मजबूरी भरी दास्तान 17 साल की मधु ने सुनाई। मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि मुझे बाहर जाने में शर्म आती है, लेकिन वह कहती हैं कि हम और कुछ नहीं कर सकते। काश यहाँ अच्छे बाथरूम होते ताकि हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल कर सकते। मधु ने कहा यह एक-दो दिन की बात नहीं है, हमें आने वाले हफ़्तों तक यहाँ रहना है।

सूरज निकलने के बाद बाहर नहीं जा सकते

35 साल की रेशमपति ने कहा कि सुबह की सैर करने आने वाले कुछ लोग तो खुले में शौच करने पर आपत्ति भी जताते हैं। वे हमें शौच न करने के लिए कहते हैं मानो हमारे पास कोई विकल्प ही न हो। क्या कोई खुले में ऐसा करना पसंद करता है, खासकर महिलाओं को? सूरज निकलने के बाद हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि कोई देख लेगा। यहां कोई प्राइवेसी नहीं है। हमें कम से कम पर्याप्त अस्थायी शौचालय तो दिए जाने चाहिए थे।

यहां नहाना भी आसान नहीं है

25 साल की प्रीति कहती हैं कि यहां नहाना भी आसान नहीं है। हम अपने कैंपों के अंदर ही नहाते हैं और आस-पास से गुज़रने वालों की नज़रों से बचने के लिए कुछ कवर लगा लेते हैं। यह शर्मनाक है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है।