250 से अधिक लोगों को ठगने वाली लड़की गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर लगाती थी चूना
युवती की पहचान असम निवासी ब्यूटी बोरबोरह उर्फ निशा के रूप में हुई। वह सेक्टर-143 स्थित लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी में रह रही थी। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया।
नोएडा में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने युवाओं को एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर ठगी करने की आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। वह हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन समेत अलग-अलग पदों पर नियुक्ति का भरोसा देकर 250 से अधिक लोगों से रकम ऐंठ चुकी है। वह अब तक 25 लाख रुपये से अधिक की रकम वसूल चुकी है।
पकड़ी गई युवती की पहचान असम निवासी ब्यूटी बोरबोरह उर्फ निशा के रूप में हुई। वह सेक्टर-143 स्थित लॉजिक्स ब्लॉसम सोसाइटी में रह रही थी। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया।
लोगों को ऐसे फंसाती थी
उनकी जांच में ठगी से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। साइबर क्राइम थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी ने लोगों को फंसाने के लिए साइन एजुकेशन नाम से कंपनी बना रखी थी। इसके जरिए सोशल मीडिया पर प्लेसमेंट इंडिया नाम से पेज चलाया जा रहा था। एयरपोर्ट में नौकरी की तलाश करने वाले लोग पेज पर उपलब्ध नंबर के माध्यम से संपर्क करते थे।
इसके बाद उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा दिया जाता था। विश्वास जीतने के लिए युवकों को नियुक्ति पत्र भेजे जाते थे। इसके बाद पंजीकरण और ऑनलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य बताकर 20 से 40 हजार रुपये तक जमा कराए जाते थे। भुगतान होते ही युवती संबंधित अभ्यर्थियों से बातचीत बंद कर देती थी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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