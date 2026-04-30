आपके पति ने भेजा है… घर में घुसे और महिला को बांधकर पीटा, लूट ले गए 45 लाख का माल; 5 गिरफ्तार
दिल्ली में एक महिला के घर में घुसकर उसे बांधकर मारा-पीटा गया। फिर बदमाशों ने 45 लाख के जेवर और नकदी लूटी और मौके से रफू-चक्कर हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में एक महिला के घर में घुसकर उसे बांधकर मारा-पीटा गया। फिर बदमाशों ने 45 लाख के जेवर और नकदी लूटी और मौके से रफू-चक्कर हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी यह कह कर घर में दाखिल हुए थे कि उन्हें महिला के पति ने भेजा है।
सभी आरोपी राजस्थान के, 1 अभी भी फरार
आरोपियों की पहचान पृथ्वी सिंह (24), लक्ष्मीनारायण सिंह (29), रणजीत सिंह (24), रामकेश (23) और रामकरण सिंह (25) के रूप में हुई है और ये सभी राजस्थान के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी राजस्थान में चोरी के मामलों में शामिल रहा है। फरार आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
मुंह में कपड़ा ठूंसकर मारा-पीटा, बाथरूम में बद किया
यह घटना 13 अप्रैल को हरगोविंद एन्क्लेव में घटी, जहां तीन आरोपी दक्षिण दिल्ली स्थित 35 वर्षीय शिकायतकर्ता के घर में बहाने से घुसे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर महिला को काबू में कर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे बाथरूम में बंद करके कीमती सामान लेकर फरार हो गए।
जांच के दौरान, पुलिस ने तकनीकी सूचनाओं का विश्लेषण किया और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से आरोपियों में से एक पृथ्वी सिंह की पहचान की, जो शिकायतकर्ता का रिश्तेदार है और उसके घर के बारे में पहले से जानता था।
12 घंटे में 3 की हुई गिरफ्तारी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “अंतरराज्यीय अभियान चलाया गया और 12 घंटे के भीतर राजस्थान के भरतपुर के खेत से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।” पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अलवर बस स्टैंड पर लूटे गए माल को आपस में बांट लिया और अपने साथियों को सौंप दिया।
क्या-क्या बरामद हुआ
इसके बाद, पुलिस ने बताया कि रामकरण को चामुंडा माता मंदिर के पास एक वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी के सामान का कुछ हिस्सा बरामद किया गया।पुलिस ने जंगल और बांध क्षेत्र से फरार आरोपी का हिस्सा भी बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने सोने की चूड़ियां, चेन, अंगूठियां, बालियां, चांदी की पायल और अन्य आभूषण बरामद किए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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