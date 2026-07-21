दिल्ली के लोधी कॉलोनी के एक घर में लगी आग, मां और 2 बेटियों की जिंदा जलकर मौत

दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक महिला और उसकी दो बेटियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

राजन शर्मा, नई दिल्ली राजधानी दिल्ली की लोधी कॉलोनी थाना अंतर्गत आने वाली बीके दत्त कॉलोनी के एक घर में आग लगने से एक महिला और उसकी दो बेटियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि मंगलवार सुबह 10:21 बजे लोधी रोड पर चावला स्वीट्स के सामने बीके दत्त कॉलोनी के B-ब्लॉक स्थित एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर दमकल की तीन गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

तीसरी मंजिल पर मिले तीनों के शव एसटीओ मनोज ने बताया कि मकान की तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगी है और वहां 3 लोग मृत पाए गए हैं। मृतकों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। दमकल विभाग ने बताया कि सुबह 11.10 बजे आग पर काबू पा लिया गया, जबकि आग को दोबारा भड़कने से रोकने के लिए कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। आग लगने का कारण भी तुरंत पता नहीं चल सका।

पश्चिमी दिल्ली की इमारत में आग से 8 लोगों को बचाया गया बता दें कि, दिल्ली में आज आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले पश्चिमी दिल्ली के फतेह नगर स्थित एक रिहायशी इमारत के पार्किंग क्षेत्र में मंगलवार तड़के आग लगने के बाद 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।

दिल्ली फायर सेवा (डीएफएस) के अनुसार, मंगलवार तड़के करीब 3:50 बजे जेल रोड पर रणबीर बेकरी के पास फतेह नगर स्थित एक इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि उसने पार्किंग में खड़ी दो कारें, दो स्कूटर और ग्राउंड फ्लोर सहित तीन मंजिला रिहायशी इमारत के कुछ हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।

दो एलपीजी सिलेंडर भी फटे दमकल कर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के दौरान घर के अंदर रखे दो एलपीजी सिलेंडर फट गए, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इमारत में मौजूद सभी 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सूचना पर शुरुआत में दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकि आग की तीव्रता बढ़ने पर कुछ और दमकल वाहनों को भी घटनास्थल पर रवाना किया गया। अधिकारी ने बताया कि सुबह 6:35 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।