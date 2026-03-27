ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट में बच्चे के साथ एक घंटे तक फंसी रही महिला, पंखा भी बंद; सांस लेने में भी हुई दिक्कत
ग्रेटर नोएडा में एक महिला और उसके बच्चे की जान उस समय आफत में पड़ गई, जब उनका लिफ्ट बीच में ही फंस गया। दोनों करीब एक घंटे तक उसमें फंसे रहे। इस दौरान लिफ्ट में लगा पंखा भी बंद हो गया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
ग्रेटर नोएडा में एक महिला और उसके बच्चे की जान उस समय आफत में पड़ गई, जब उनका लिफ्ट बीच में ही फंस गया। दोनों करीब एक घंटे तक उसमें फंसे रहे। इस दौरान लिफ्ट में लगा पंखा भी बंद हो गया, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की हिमालय प्राइड सोसायटी में शुक्रवार को एक फ्लैट में जा रही एक महिला और उसका बच्चा लिफ्ट में फंस गए। दोनों करीब एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान लिफ्ट का पंखा भी काम नहीं कर रहा था जिससे अंदर घुटन जैसी स्थिति बन गई।
शुक्रवार को नवरात्र के अवसर पर सोसायटी में कई घरों में कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान एक महिला और एक बच्चा लिफ्ट से एक फ्लैट की ओर जा रहे थे। अचानक लिफ्ट बीच में ही बंद हो गई और दोनों अंदर ही फंस गए।
लिफ्ट में फंसे होने के बाद महिला और बच्चे ने मदद के लिए आवाज लगाई। काफी देर तक कोई मदद नहीं मिलने पर परिवार और आसपास के लोगों को जानकारी दी गई। इसके बाद सोसायटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों और मेंटेनेंस टीम को सूचना दी गई, जिसके काफी मशक्कत करने पर करीब एक घंटे बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ लेकिन बच्चा और महिला काफी सहमे हुए थे। पीड़िता का आरोप है कि लिफ्ट में फंसे रहने के दौरान पंखा भी नहीं चल रहा था, जिससे अंदर सांस लेने में दिक्कत हुई। ऐसे में अगर समय रहते मदद नहीं मिलती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
इस घटना के बाद सोसायटी की सुरक्षा और मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। निवासियों का कहना है कि लिफ्ट की नियमित जांच और आपातकालीन व्यवस्था (इमरजेंसी अलार्म, वेंटिलेशन आदि) का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। सोसायटी के लोगों ने इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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