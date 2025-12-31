90 km की स्पीड से दौड़ती कार से महिला को बाहर फेंका, फरीदाबाद गैंगरेप में बड़ा खुलासा

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने महिला को करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार से सुबह करीब तीन बजे बाहर फेंक दिया था। इससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं।

हरियाणा के फरीदाबाद से 25 साल की शादीशुदा महिला के साथ चलती कार में गैंग रेप की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। हैवानों ने महिला के साथ दरिंदगी की, इसके बाद तेज रफ्तार वाहन से सड़क पर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने महिला को करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार से सुबह करीब तीन बजे बाहर फेंक दिया था। इससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक, महिला के सिर और चेहरे पर 12 से ज्यादा टांके लगे हैं और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

लिफ्ट ऑफर करके हैवानों ने लूटी आबरू पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार रात की है। पीड़ित महिला घरेलू विवाद के चलते इन दिनों अपने मायके में रह रही थी। सोमवार शाम वह सेक्टर-23 में एक दोस्त के घर गई थी। देर रात लौटते समय उसे दो युवकों ने लिफ्ट ऑफर की। महिला उनके साथ कार में बैठ गई, लेकिन आरोपियों ने उसे उसके घर ले जाने के बजाय गुरुग्राम की ओर गाड़ी मोड़ दी।

गैंगरेप कर तेज रफ्तार कार से नीचे फेंका आरोप है कि रास्ते में चलती कार के अंदर ही दोनों युवकों ने महिला के साथ गैंग रेप किया। जब महिला ने विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़कों ने सुबह करीब तीन बजे राजा चौक के पास तेज रफ्तार कार से उसे सड़क पर फेंक दिया गया। जानकारी में सामने आया है कि कार की स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

महिला की हालत नाजुक बनी हुई है गंभीर रूप से घायल महिला ने किसी तरह अपनी बहन को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बहन मौके पर पहुंची और उसे तुरंत बादशाह खान सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर करने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने उसे फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता की बहन ने बताया कि उसकी हालत बेहद नाजुक है और इसी कारण परिवार ने निजी अस्पताल में इलाज कराने का फैसला किया।

आरोपी यूपी और एमपी के रहने वाले हैं फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल फरीदाबाद में रह रहे थे। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है, इसलिए उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।