दिल्ली में मां और 3 नाबालिग बेटियों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को पिता पर शक
एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को महिला के पति पर शक है।
दिल्ली के समयपुर बादली इलाके से चार लोगों की हत्या की भयानक खबर सामने आई है। एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को बाहरी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एक महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को महिला के पति पर शक है।
बच्चियों की उम्र महज 3, 4 और 5 साल
समयपुर बादली पुलिस स्टेशन ने हत्या की जानकारी देते हुए बताया- मरने वालों में बच्चियों की उम्र 3, 4 और 5 साल है। मां की उम्र 27 साल बताई गई है। मृत महिला की पहचान मुनचुन केवट की पत्नी अनीता के रूप में हुई है। यह जोड़ा अपनी तीन बेटियों के साथ यहां रहता था। परिवार मूल रूप से बिहार के पटना जिले का रहने वाला है।
धारदार हथियार से रेता गया गला
पुलिस की एक टीम उस घर में पहुंची जहां ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में लाशें मिलीं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "चारों पीड़ितों का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था।" शुरुआती जांच से पता चलता है कि केवट सुबह से ही लापता है और इस मामले में वही मुख्य संदिग्ध है। पुलिस ने बताया कि केवट आज़ादपुर मंडी में सब्ज़ी बेचने का काम करता था।
पुलिस को पिता पर शक, सुबह से लापता
अधिकारियों के मुताबिक, लाशें सबसे पहले पड़ोसियों को मिलीं, जिन्होंने पुलिस को बताया।शुरुआती जांच से पता चलता है कि केवट सुबह से ही लापता है और इस मामले में वही मुख्य संदिग्ध है। क्राइम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों को मौके की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया। लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है।
रिश्तेदार बोली- मुर्गे को हलाल कर दिया हो ऐसे पड़े थे
रिश्तेदार रूबी ने रुंधी हुई आवाज में बताया- मैं नीचे आई तो देखा चारों की गर्दन कटी है। मां और तीनों बच्चा का। मेरे को पता नहीं भैया कौन मारा-कौन नहीं मारा। कमरे में गई तो ऐसा लग रहा है कि सब सूतल है, जैसे मुर्गे को हलाल कर दिया हो ऐसे पड़े थे सब। मैं ऊपर ही किराए पर रहती हूं। उसका पति कहां चला गया, मुझे नहीं मालूम। ये सब कांड कब हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम।
घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें