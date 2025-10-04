Woman teacher gangraped in Gurugram four gym trainers arrested गुरुग्राम में महिला टीचर से हैवानियत, 4 जिम ट्रेनर दोस्तों ने किया गैंगरेप, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में महिला टीचर से हैवानियत, 4 जिम ट्रेनर दोस्तों ने किया गैंगरेप

गुरुग्राम में एक नामी प्राइवेट स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाने वाली महिला टीचर के साथ चार दोस्तों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 4 Oct 2025 06:09 AM
गुरुग्राम में एक नामी प्राइवेट स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ाने वाली महिला टीचर के साथ चार दोस्तों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद पीड़िता बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंची और गुरुवार को चारों आरोपियों के खिलाफ महिला थाना पूर्व में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। चारों जिम में बतौर ट्रेनर और जूंबा डांस की कोचिंग देते हैं।

पीड़ित महिला टीचर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहती है। वह एक नामी प्राइवेट स्कूल में विदेशी भाषा की टीचर है। पीड़िता ने बताया कि सितंबर में एक पार्टी के दौरान गौरव नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर साझा किए थे। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 01 अक्टूबर को वह दिल्ली की एक पार्टी से आ रही थी, तभी देर रात 1 बजे के लगभग गौरव ने उनसे संपर्क किया। उसके बाद वह गौरव से महिला थाना पूर्व इलाके में गुरुग्राम में मिली।

गौरव उसे अपने दोस्त नीरज के कमरे पर गया। कमरे में उस दौरान रात में 2 बजे के लगभग कोई मौजूद नहीं था। गौरव ने उससे दुष्कर्म किया। फिर उसने अपने दोस्त नीरज को फोन कर बुलाया और नीरज ने भी जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद गौरव और नीरज ने अपने दोस्त अभिषेक और योगेश को भी बुला लिया। उन दोनों ने भी महिला टीचर के साथ दुष्कर्म किया। वह बार-बार उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी।

सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा

गैंगरेप के बाद डरी-सहमी महिला टीचर किसी तरह 2 अक्टूबर सुबह अपने घर पहुंची। 2 अक्टूबर को ही पीड़िता ने महिला थाना पूर्व में पहुंचकर महिला पुलिसकर्मी को आपबीती बताई। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत महिला थाना पूर्व में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी गौरव, नारनौल निवासी योगेश और अभिषेक एवं यूपी के प्रयागराज निवासी नीरज के रूप में हुई है। चारों जिम में बतौर ट्रेनर और जूंबा डांस की कोचिंग देते हैं। चारों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।