ग्रेटर नोएडा में महिला सब इंस्पेक्टर की सरकारी फ्लैट में संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिली लाश
ग्रेटर नोएडा की जारचा कोतवाली में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर की मंगवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला सब इंस्पेक्टर का शव आज उनके सरकारी आवास के बाथरूम में पड़ा मिला।
राजेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा की जारचा कोतवाली में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर की मंगवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला सब इंस्पेक्टर का शव आज उनके सरकारी आवास के बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस ने शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जाहिर की है।
सरकारी आवास के बाथरूम में अचेत हालत में पड़ी मिली थीं रश्मि
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से कानपुर की रहने वाली महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि गौतम जारचा कोतवाली में तैनात थीं। रश्मि गौतम कोतवाली परिसर में बने आवास में रह रही थीं। मंगलवार को सुबह महिला सब इंस्पेक्टर अपने आवास के बाथरूम में अचेत अवस्था में पड़ी मिली थीं। महिला सब-इंस्पेक्टर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
2023 यूपी पुलिस में हुई थीं भर्ती
पुलिस और डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक, रश्मि गौतम 2023 बैच की सब-इंस्पेक्टर थी। महिला सब इंस्पेक्टर के निधन से पुलिस परिवार में शोक की लहर है। इस संबंध में महिला सब-इंस्पेक्टर के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।