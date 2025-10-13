मैंने मार दिया, मैंने मार दिया; दिल्ली में समोसा लेने जा रही लड़की पर चाकू लेकर टूट पड़ा आशिक

उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में सोमवार सुबह एक चाकूबाजी की एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। एक सनकी आशिक ने 20 साल की लड़की को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया।

उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में सोमवार सुबह एक चाकूबाजी की एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। एक सनकी आशिक ने 20 साल की लड़की को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बातचीत बंद होने से बौखलाए लड़के ने उस समय लड़की को मौत के घाट उतार दिया जब वह समोसे लाने के लिए घर से बाहर निकली थी। हत्या को अंजाम देने के बाद लड़की गली में चिल्लाने लगा- मैंने मार दिया, मैंने मार दिया।

आरोपी की पहचान 23 साल के आकाश के रूप में हुई है। सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह करीब 10.30 बजे की है। ताबड़तोड़ वार से जख्मी लड़की को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

नंद नगरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच की है। लड़की के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी और मृतक लड़की पड़ोसी हैं। तीन-चार साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। लेकिन हाल के दिनों में लड़की दूरी बनाने लगी थी।

पुलिसकर्मियों ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने की कोशिश चल रही है और आगे की जांच की जा रही है। मृतक की मां ने पीटीआई से कहा, 'वह मेरी इकलौती बेटी थी। वह कभी घर से बाहर नहीं जाती थी। मैं उसे बाजार भी नहीं भेजती थी। आज वह कुछ समोसे लेने गई थी। मैं नहा रही थी तब उसने पूछा कि क्या मैं भी लेना चाहती हूं। लेकिन मैंने कहा कि मेरा व्रत है तुम अपने ले लिए आओ।'