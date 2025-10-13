Hindustan Hindi News
मैंने मार दिया, मैंने मार दिया; दिल्ली में समोसा लेने जा रही लड़की पर चाकू लेकर टूट पड़ा आशिक

उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में सोमवार सुबह एक चाकूबाजी की एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। एक सनकी आशिक ने 20 साल की लड़की को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया।

मैंने मार दिया, मैंने मार दिया; दिल्ली में समोसा लेने जा रही लड़की पर चाकू लेकर टूट पड़ा आशिक

उत्तर पूर्व दिल्ली के नंदनगरी में सोमवार सुबह एक चाकूबाजी की एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। एक सनकी आशिक ने 20 साल की लड़की को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बातचीत बंद होने से बौखलाए लड़के ने उस समय लड़की को मौत के घाट उतार दिया जब वह समोसे लाने के लिए घर से बाहर निकली थी। हत्या को अंजाम देने के बाद लड़की गली में चिल्लाने लगा- मैंने मार दिया, मैंने मार दिया।

आरोपी की पहचान 23 साल के आकाश के रूप में हुई है। सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाले आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सुबह करीब 10.30 बजे की है। ताबड़तोड़ वार से जख्मी लड़की को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

नंद नगरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जांच की है। लड़की के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी और मृतक लड़की पड़ोसी हैं। तीन-चार साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था। लेकिन हाल के दिनों में लड़की दूरी बनाने लगी थी।

पुलिसकर्मियों ने बताया कि वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने की कोशिश चल रही है और आगे की जांच की जा रही है। मृतक की मां ने पीटीआई से कहा, 'वह मेरी इकलौती बेटी थी। वह कभी घर से बाहर नहीं जाती थी। मैं उसे बाजार भी नहीं भेजती थी। आज वह कुछ समोसे लेने गई थी। मैं नहा रही थी तब उसने पूछा कि क्या मैं भी लेना चाहती हूं। लेकिन मैंने कहा कि मेरा व्रत है तुम अपने ले लिए आओ।'

ॉमां ने आगे कहा, 'इसके बाद लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह गली में कह रहा था- मैंने उसे मार दिया, मैंने मार दिया। मैं बेटी को देखने के लिए दौड़ी तो वह स्कूल के पास खून से लथपथ पड़ी थी।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
