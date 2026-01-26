Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman stabbed by son from first marriage days after remarrying in nuh harayana
मां ने दूसरी शादी की तो बेटे ने मार दी चाकू, हरियाणा के नूंह में सनसनीखेज वारदात

मां ने दूसरी शादी की तो बेटे ने मार दी चाकू, हरियाणा के नूंह में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

हरियाणा में एक बेटे को अपनी मां की दूसरी शादी करना नागवार गुजरी। उसने अपनी मां पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। महिला ने अपने 5 बच्चों और पति को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी।

Jan 26, 2026 06:10 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
पुलिस ने सोमवार को बताया कि नूंह जिले के पिनांगवा में अपने दूसरे पति के साथ किराए के मकान में रह रही 35 साल की महिला पर उसके पहले विवाह से हुए बेटे ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया। आरोप है कि महिला ने अपने पांच बच्चों और पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी और लगभग दो सप्ताह से उसके साथ किराए के मकान में रह रही थी।

पुलिस ने बताया कि बेटे ने महिला के हाथों और पैरों पर बार-बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि महिला का मंडी खेड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुहाना के पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र राणा ने कहा कि हमें पता चला है कि पारिवारिक विवादों के चलते महिला पर उसके बड़े बेटे ने हमला किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस के अनुसार, घायल महिला की पहचान वहीदान के रूप में हुई है। वह हरियाणा के पलवल जिले के छैंसा गांव की निवासी है। उसके पहले विवाह से पांच बच्चे हैं। दूसरी शादी करने के बाद वह पिछले 12 दिनों से अपने दूसरे पति के साथ पिनांगवा की भाट कॉलोनी में रह रही थी।

ग्रामीणों ने बताया कि महिला ने लगभग दो सप्ताह पहले पिनांगवा के एक व्यक्ति से पुनर्विवाह किया था। इससे पहले भी वह कई बार उससे मिलने गई थी। उसके पहले पति को इस बारे में शादी के बाद ही पता चला। उन्होंने आगे बताया कि पिनांगवा जाने के बाद महिला के बेटे ने उस पर हमला किया।

Ncr News
