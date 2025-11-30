चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई महिला; देवदूत बनकर आया कांस्टेबल, बचा ली जान
हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का कांस्टेबल एक महिला के लिए देवदूत साबित हुआ। दरअसल, महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई। इस दौरान वह ट्रेन के डिब्बे और प्लेटफार्म के बीच फंस गई। इतने में कांस्टेबल वहां पहुंचा और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया।
पानीपत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक कांस्टेबल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक महिला यात्री की जान बचाई। वह चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई थी। कुरुक्षेत्र से दिल्ली जा रही ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची, यात्री चढ़ने-उतरने लगे।
इसी दौरान करीब 45-50 साल की एक महिला यात्री ने अपना सामान कोच के अंदर रखा और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन की गति बढ़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर कोच और प्लेटफार्म के बीच खतरनाक तरीके से फिसल गया। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। महिला अकेले यात्रा कर रही थी।
उसी समय जीआरपी कांस्टेबल जगरूप सिंह आगे बढ़े और महिला को मजबूती से पकड़कर खींचा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हरियाणा पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि समय पर और साहसपूर्ण कार्रवाई से एक गंभीर दुर्घटना टल गई।
जब महिला से पूछा गया, तो उसने बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है। घटना के बाद ट्रेन रोक दी गई और महिला को सुरक्षित रूप से ट्रेन में चढ़ाकर उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया।