चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई महिला; देवदूत बनकर आया कांस्टेबल, बचा ली जान

Hindi Newsएनसीआर NewsWoman slips while boarding a moving train GRP constable saves her life
संक्षेप:

हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी का कांस्टेबल एक महिला के लिए देवदूत साबित हुआ। दरअसल, महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई। इस दौरान वह ट्रेन के डिब्बे और प्लेटफार्म के बीच फंस गई। इतने में कांस्टेबल वहां पहुंचा और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया।

Sun, 30 Nov 2025 10:42 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, चंडीगढ़
पानीपत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक कांस्टेबल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक महिला यात्री की जान बचाई। वह चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गई थी। कुरुक्षेत्र से दिल्ली जा रही ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची, यात्री चढ़ने-उतरने लगे।

इसी दौरान करीब 45-50 साल की एक महिला यात्री ने अपना सामान कोच के अंदर रखा और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन की गति बढ़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर कोच और प्लेटफार्म के बीच खतरनाक तरीके से फिसल गया। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई। महिला अकेले यात्रा कर रही थी।

उसी समय जीआरपी कांस्टेबल जगरूप सिंह आगे बढ़े और महिला को मजबूती से पकड़कर खींचा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। यह घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। हरियाणा पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि समय पर और साहसपूर्ण कार्रवाई से एक गंभीर दुर्घटना टल गई।

जब महिला से पूछा गया, तो उसने बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है। घटना के बाद ट्रेन रोक दी गई और महिला को सुरक्षित रूप से ट्रेन में चढ़ाकर उसके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
