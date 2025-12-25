बार-बार प्रपोज करने के बाद भी नहीं मान रही थी महिला, सिरफिरे ने गुरुग्राम के क्लब में मार दी गोली

संक्षेप: पुलिस ने 19 दिसंबर की रात को हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उस रात तुषार अपने दोस्त शुभम के साथ क्लब गया था, जहां उसने एकबार फिर कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इस बार भी जब वह नहीं मानी तो आरोपी ने उसे गोली मार दी।

गुरुग्राम के एक क्लब में हुई एक सनसनीखेज वारदात में 25 साल की एक महिला को इसलिए गोली मार दी गई, क्योंकि उसने एक आदमी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस वारदात की जानकारी देते हुए गुरुवार को पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 दिसंबर की सुबह महात्मा गांधी रोड पर हुई थी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की इस घटना में एक महिला के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि वह शुरुआत में वह बयान देने की हालत में नहीं थी। पीड़िता की पहचान 25 वर्षीय कल्पना के रूप में हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस वारदात को लेकर दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले महिला के पति ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती थी, और उसे दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले तुषार ने गोली मार दी। पुलिस को दी जानकारी में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी 19 दिसंबर को काम पर गई थी, और रात करीब 1 बजे उसने उन्हें फोन करके बताया कि उसे गोली लग गई है।

महिला के पति की शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। शख्स ने पुलिस को बताया कि करीब महीने भर पहले तुषार हमारे घर आया था, जिसके बाद हमारी लड़ाई हुई और फिर वह चला गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान क्राइम यूनिट की टीम ने दो आरोपियों तुषार उर्फ जोंटी (25 साल) और उसके दोस्त शुभम उर्फ जॉनी (24 साल) को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों दिल्ली के संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं।

पुलिस पूछताछ के दौरान तुषार ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसने पीड़िता से दोस्ती की थी, और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वह नहीं मान रही थी। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। उधर पुलिस ने 19 दिसंबर की रात को हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उस रात तुषार अपने दोस्त शुभम के साथ क्लब गया था, जहां उसने एकबार फिर कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इस बार भी जब वह नहीं मानी तो शुभम ने उसे गोली मार दी।