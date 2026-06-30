'2 मिनट ही लगेंगे...'; मोमो खिलाने के बहाने ले गया, दिल्ली में चलती कार में युवती से जबरदस्ती, ऐसे बची जान
दिल्ली के मंडावली इलाके में चलती कार में युवती से जबरदस्ती का प्रयास हुआ। आरोपी पीड़िता का पहचान वाला था और मोमो खिलाने के बहाने ले गया था। पीड़िता ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
दिल्ली में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। सुनसान सड़क पर चलती कार में 24 साल की एक लड़की से जबरदस्ती की कोशिश हुई। आरोपी पीड़िता का पहचान वाला था और उसे मोमो खिलाने के बहाने कार में ले गया। पीड़िता का आरोप है कि रास्ते में वह अश्लील बातें करने लगा और शारिरिक संबंध बनाने की डिमांड कर डाली। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी बार-बार कहता रहा, सिर्फ दो मिनट ही लगेंगे, चुप हो जाओ। वरना तुम्हे बदनाम कर दूंगा...। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, घटना पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी को वो पहले से जानती थी। इसलिए उसने जल्दी भरोसा कर लिया। आरोपी ने उसे मोमो खिलाने के बहाने अपनी कार में बिठाया और फिर ले गया। रास्ते में सीएनजी भरवाने के लिए रुकने पर जोर दिया, जिसके बाद उसने कार को एक सुनसान इलाके में मोड़ दिया। इस घटना से युवती एक बार चौंक गई।
अश्लील बातें की, संबंध बनाने का दबाव बनाया
युवती का आरोप है कि कुछ दूर आगे चलने पर उसने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया और शारिरिक संबंध बनाने की डिमांड करने लगा। आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ और जब उसने जबरन कार से निकलने की कोशिश की तो उसे पकड़ लिया। युवती ने कथित हमले के दौरान घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पूर्वी दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में जांच शुरू हो गई है।
युवती लगाती रही गुहार और वो कमेंट करता रहा
इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। युवती उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी लगातार अश्लील बातें करता है। कुछ देर में युवती हिम्मत करती है और कार की खिड़की से कूदने का प्रयास करती है। युवती वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आरोपी को धमकी देती है, "अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं किसी गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दूंगी,"
वीडियो में पीड़िता बार-बार कहती है, "मैं तुम्हें अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी," और आरोपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। उधर, आरोप है कि युवक बार-बार कहता रहा कि "सिर्फ दो मिनट लगेंगे" और साथ ही युवती की बदनामी करने की धमकी भी देता रहा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन