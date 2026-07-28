हेरोइन तस्करी मामले में महिला को दस साल की कठोर कैद, जेल में कैदियों से मारपीट के भी आरोप
जनवरी 2022 में युगांडा से शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंची महिला के पास से 107 कैप्सूल बरामद हुई थीं। इन कैप्सूल की जांच की गई तो इनके अंदर मौजूद ऑफ-व्हाइट पाउडर वाली हेरोइन
निखिल पाठक
दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने 1.25 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी के मामले में युगांडा की नागरिक पॉलीन नलवोगा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश मनु गोयल खरब की अदालत ने दोषी महिला पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना न देने पर 4-4 महीने की अतिरिक्त साधारण जेल भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(c) और धारा 23(c) के तहत दोषी ठहराया था।
जनवरी 2022 में युगांडा से शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंची आरोपी महिला को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कस्टम विभाग ने आईजीआई एयरपोर्ट पर रोका था। स्कैनिंग में उसके लाल रंग के ट्रॉली बैग से पारदर्शी टेप में लिपटी 107 कैप्सूल बरामद हुई थीं। जांच में कैप्सूल के अंदर मौजूद ऑफ-व्हाइट पाउडर वाली हेरोइन पाई गई। सुनवाई के दौरान कस्टम विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक पुनीत सिंघल ने कोर्ट से आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की।
उन्होंने दलील दी कि नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी एक गंभीर अपराध है, जो समाज और युवा पीढ़ी पर घातक प्रभाव डालता है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी महिला को कम से कम 15 साल की कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि नशीले पदार्थों के सिंडिकेट को सख्त संदेश मिले।
जेल की रिपोर्ट ने बढ़ाई मुश्किलें
बचाव पक्ष के वकील ने महिला के तीन छोटे बच्चों और पारिवारिक लाचारी का हवाला देकर कम सजा की गुहार लगाई। हालांकि, तिहाड़ जेल से आई रिपोर्ट ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दीं। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में बंद रहने के दौरान महिला का आचरण बेहद खराब रहा। आरोपी पर प्रतिबंधित सामग्री रखना, स्टाफ से बदसलूकी और कैदियों से मारपीट के आरोप शामिल थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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