Hindi Newsएनसीआर Newswoman said mother-in-law cant stay with them, husband commits suicide in Faridabad
सास को अपने साथ घर में नहीं रखना चाहती थी बहू, फरीदाबाद में घरेलू झगड़े से तंग पति ने दी जान

सास को अपने साथ घर में नहीं रखना चाहती थी बहू, फरीदाबाद में घरेलू झगड़े से तंग पति ने दी जान

संक्षेप: ग्रेटर फरीदाबाद में एक युवक ने कथित तौर पर घरेलू कलह से तंग आकर शुक्रवार देर रात सोसाइटी की 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक योगेश सिंह सेंगर गुरुग्राम स्थित प्राइवेट अस्पताल में रेडियोग्राफर था

Sun, 26 Oct 2025 09:37 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
ग्रेटर फरीदाबाद में घरेलू कलह से तंग आकर एक युवक ने शुक्रवार देर रात कथित तौर पर सोसाइटी की 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक योगेश सिंह सेंगर गुरुग्राम स्थित प्राइवेट अस्पताल में रेडियोग्राफर था। फरीदाबाद पुलिस ने योगेश के चाचा की शिकायत पर मृतक की पत्नी और उसके ससुरालियों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के चाचा ने बताया कि योगेश की पत्नी अपनी सास को साथ नहीं रखना चाहती थी। इसको लेकर आए दिन घर में झगड़े होते थे।

भूपानी थाना पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के टेकनपुर निवासी प्रकाश सिंह ने पुलिस शिकायत में बताया कि उसके भतीजे योगेश सिंह सेंगर की शादी करीब नौ साल पहले नोएडा के सेक्टर-22 निवासी नेहा से हुई थी।

भतीजा गुरुग्राम स्थित निजी अस्पताल में काम करता था, उसकी पत्नी नोएडा में कार्यरत थी। उसका भतीजा अपने बेटे के पालन-पोषण के लिए अपनी मां को साथ रखना चाहता था। आरोप है कि पत्नी और उसके मायके वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इससे परेशान होकर उसका भतीजा करीब छह माह से ग्रेटर फरीदाबाद की एसआरएस रॉयल हिल्स सोसाइटी में आकर रहने लगा था, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहने नहीं आई थी। कुछ समय पहले उसकी पत्नी फ्लैट पर रहने आ गई थी।

भतीजा पत्नी के नौकरी में होने के कारण अपनी मां को रखना चाहता था। आरोप है कि भतीजे की पत्नी नोएडा में रहना चाहती थी। इसी को लेकर घर में अक्सर झगड़ा रहता था। इससे परेशान होकर उसके भतीजे ने शुक्रवार देर रात 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी।

पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मृतक की पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी किसी फार्मा कंपनी में मैनेजर है।

उषा, डीसीपी सेंट्रल, ''पति-पत्नी के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।''

