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गाजियाबाद में घर घुसकर 'वकील' ने किया रेप, शकील-परवेज ने धमकाया; घर में कर दिया था कैद

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, मोदीनगर
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गाजियाबाद जिले के मोदीनगर इलाके में घर में घुसकर महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को तमंचा दिखाकर उसके बच्चे के सामने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर महिला और उसके परिजनों को धमकाकर पांच दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया।

गाजियाबाद में महिला से रेप। (प्रतीकात्मक फोटो)
गाजियाबाद में महिला से रेप। (प्रतीकात्मक फोटो)

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में दूसरे धर्म के युवक ने बच्चे की कनपटी पर तमंचा रखकर महिला से रेप किया। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर महिला समेत परिजनों को धमकाकर पांच दिन तक घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया। सोमवार रात को महिला किसी तरह भोजपुर थाने पहुंची और तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एक गांव में महिला अपने बच्चे के साथ रहती और पति बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। महिला ने बताया कि तीन अगस्त की दोपहर दो बजे वह अपने बच्चे के साथ घर में कमरे में सो रही थी। इसी बीच गांव निवासी वकील जबरन घर में घुस आया। आरोपी ने महिला को कमरे में ही पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा। वहीं, जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने बच्चे पर तमंचा तान दिया और कहा कि यदि विरोध किया तो गोली मार दूंगा। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। यह बात महिला ने फोन अपने पति को बताई।

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चार अगस्त की रात को पीड़िता के पति घर पहुंचे और तहरीर देने की बात कही। अगले ही दिन आरोपी वकील के साथी परवेज और शकील आए और उन्होंने कहा कि यदि इस बात की शिकायत की तो पूरे परिवार को जान से हाथ धोना होगा। सोमवार को महिला किसी तरह अपने पति के साथ भोजपुर थाने पहुंची और तहरीर दी। वहीं मामले का पता चलने के बाद गांव में तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है।

मोदीनगर के एसीपी भास्कर वर्मा ने कहा कि तहरीर पर धमकी देने वाले शकील और परवेज के खिलाफ केस दर्ज कर मुख्य आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है। महिला को मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस लगातार गांव में गश्त कर रही है।

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महिला पर दूसरी शादी करने का आरोप

भोजपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। एक गांव निवासी युवक की दस वर्ष पूर्व शादी हुई थी। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। वह घर से जेवरात व नगदी लेकर गई थी। आरोप है कि महिला ने बिना तलाक दिए किसी दूसरे युवक से शादी कर ली है। आरोप है कि शादी के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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