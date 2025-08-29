दिल्ली के रोहिणी में डूबने से करीब 30 साल की महिला की मौत, नहीं हो सकी पहचान; पुलिस ने बताया हुलिया

मृतक महिला का हुलिया बताते हुए पुलिस ने कहा कि उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी और वह सामान्य कद-काठी की थी। उसने लाल प्रिंटेड सलवार सूट पहना हुआ था और उसके दोनों हाथों में लाल कांच की चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र भी मिला।

दिल्ली में सेक्टर 15 स्थित जेएनडी कॉलेज के पास स्थित नाले में डूबने से शुक्रवार को 30-35 साल की एक महिला की मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस बारे में शाम को उसे दो पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थीं। जिसमें फोन करने वालों ने एक महिला के नाले में गिरने की सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो लोगों ने बताया कि एक महिला नाले में कूद गई और फिर वह डूबने लगी। बाद में पुलिस ने तलाशी अभियान छेड़ते हुए महिला का शव हैदरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास से बरामद किया। हालांकि फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है और ना ही यह पता चल सका है कि यह हादसा है या आत्महत्या है।

पुलिस ने बताया कि इस बारे में रोहिणी जिले के KNK मार्ग पुलिस थाने में शाम 4.11 बजे और 4.19 बजे दो पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थीं। कॉल मिलने पर पुलिस कर्मचारी तुरंत सेक्टर 15/16 डिवाइडिंग रोड पर स्थित नाले पर पहुंचे, और दोनों कॉलर्स से मिले। उन्होंने बताया कि शाम करीब 4.10 बजे वे नाला रोड से गुजर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि लगभग 30 वर्षीय एक महिला नाले में कूद गई है, इसके बाद उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए इस बारे में वहां मौजूद अन्य लोगों को अलर्ट किया, और देखा कि महिला नाले में डूब रही है। तब उन्होंने पीसीआर कॉल की।

लोगों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने वहां पर दमकल विभाग की टीम और डीसी नॉर्थ कार्यालय से बचाव दल को मौके पर बुलाया और महिला की तलाश शुरू की। बाद में, हैदरपुर जल शोधन संयंत्र के नाले से महिला का शव बरामद किया गया। इसके बाद दमकल विभाग और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और बीएसए अस्पताल भेजा गया।