महिला वकील, गुब्बारे वाला और फर्जी पॉक्सो केस; गुरुग्राम की इस जोड़ी ने कैसे चलाया एक्सटॉर्शन रैकेट

संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने एक महिला वकील, उसके पति और एक गुब्बारे वाले सहित 3 लोगों को शुक्रवार को एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये लोग वैवाहिक झगड़ों में फंसे भोलेभाले पुरुषों को फर्जी रेप और पॉक्सो केस में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे।

गुरुग्राम पुलिस ने एक महिला वकील, उसके पति और एक गुब्बारे वाले सहित 3 लोगों को शुक्रवार को एक एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये लोग वैवाहिक झगड़ों में फंसे भोलेभाले पुरुषों को फर्जी रेप और पॉक्सो केस में फंसाकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला वकील गीतिका चावला, उसके पति हर्ष कुमार और उनके साथी हनुमान के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग ने एक्सटॉर्शन के जरिये करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। शुरुआती जांच में साक्ष्य मिलने और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा करने के लिए 7 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला वकील के घर छापे में क्या-क्या मिला द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी (साउथ) हितेश यादव और एसआईटी की टीम ने सेक्टर 72 में इस कपल के घर पर 17 घंटे तक रेड की, जिसके बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस को 1.1 करोड़ रुपये कैश, 2.9 करोड़ रुपये का सोना, जाली दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड और कई मोबाइल फोन मिले। पुलिस के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस बेहिसाब दौलत की समानांतर जांच शुरू कर दी है।

कानूनी मदद के लिए आने वालों को ही बनाती थी शिकार पुलिस के मुताबिक यह गैंग वैवाहिक झगड़ों में फंसे ऐसे आदमियों को ढूंढता था जो तलाक के लिए गीतिका से कानूनी सलाह लेने आते थे। वकील पहले इन आदमियों का भरोसा जीतती थी और फिर उनकी अलग रह रही पत्नियों और अपने साथी हनुमान के साथ मिलकर उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी इकट्ठा करती थी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ''वकील पहले उन आदमियों को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने और केस खत्म करने के लिए अलग रह रही पत्नियों को एक बड़ी रकम देने के लिए मनाती थी। अगर आदमी इस तथाकथित समझौते के लिए पैसे देने से मना कर देते थे तो उन्हें कथित तौर पर धमकी दी जाती थी और कई मामलों में उन्हें पॉक्सो या रेप केस में झूठा फंसा दिया जाता था।

तलाक मांगने वाली पत्नियों से भी फाइल कराती भी झूठे केस अधिकारी ने बताया, ''वकील अलग रह रही पत्नियों के साथ समझौता करती थी। वे अपने पतियों के खिलाफ झूठे केस फाइल करती थीं ताकि वे दबाव में आकर ज्यादा पैसे दें। इस तरह पत्नियों को उनके पैसे मिल जाते थे और वकील को एक बड़ा हिस्सा।''

ऐसे ही एक पीड़ित ने बताया, ''मैं मदद के लिए गीतिका चावला के पास गया था, लेकिन वह मेरे खिलाफ हो गई और मेरी पत्नी के साथ मिलकर मुझसे पैसे मांगने लगी। जब मैंने मना किया, तो मुझे अनजान नंबरों से धमकी भरे कॉल आने लगे।''

पुलिस को अब तक तीन मामलों के बारे में पता चला गुरुग्राम पुलिस को जांच में अब तक ऐसे तीन मामलों के बारे में पता चला है, जहां माना जाता है कि अलग रह रही पत्नियों ने अपने पतियों के ठिकाने बताए, जिससे गैंग के लिए उन्हें फंसाना आसान हो गया। ऐसा ही एक मामला 29 अक्टूबर को सामने आया, जिसमें एक गुब्बारे बेचने वाले हनुमान ने यूपी के फर्रुखाबाद निवासी रोहित बनकर गुरुग्राम सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने विशाल अग्रवाल पर अपने 8 साल के बेटे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया था। विशाल, गीतिका का क्लाइंट था और अपने तलाक के केस में कानूनी मदद के लिए उससे मिला था।

विशाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन बच्चे के बयानों में गड़बड़ी से पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने अपने आर्काइव का डिजिटल चेक किया, तो शिकायत करने वाले का चेहरा हनुमान से मैच हो गया, जिसे पहले चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने असली रोहित का भी पता लगाया, जिसने कोई शिकायत दर्ज कराने से मना कर दिया। हनुमान के फोन रिकॉर्ड और IMEI नंबर की टेक्निकल एनालिसिस से पुलिस गीतिका और हर्ष तक पहुंच गई। पुलिस को पता चला कि हर्ष ने सिम कार्ड लेने के लिए कई फर्जी आधार कार्ड बनाए थे, जिनका इस्तेमाल जबरन वसूली के कॉल करने और झूठी शिकायतें दर्ज कराने के लिए किया जाता था।

कैसे काम करता था गैंग पुलिस को इस केस की आगे की जांच में पता चला कि एक मामले में वकील गीतिका ने कथित तौर पर एक पत्नी पर अपने अलग रह रहे पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने का दबाव डाला था। उसने पत्नी से पति द्वारा अपनी बेटी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाने को कहा था। जब पत्नी ने मना कर दिया तो हनुमान को शिकायतकर्ता के तौर पर इस्तेमाल किया गया।

एक और मामले में एक पति पर अपनी ही बेटी का यौन उत्पीड़न करने का झूठा आरोप लगाया गया। फरीदाबाद में एक तीसरे मामले में हनुमान की पत्नी ने एक मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराई।