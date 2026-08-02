शादी से इनकार करने पर प्रेमी को उतारा मौत का घाट, फरीदाबाद में खौफनाक कांड
फरीदाबाद में महिला ने अपने प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने शादी का विरोध करने पर अपने प्रेमी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का प्रेमी रंगाई-पुताई का काम करता था।पुलिस के अनुसार, महिला को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव के डोमका मोहल्ले में एक कमरे से शख्स का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था।
मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सतना गांव की रहने वाली 33 साल की अनीता को शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अनीता ने कहा कि वह सदाकत पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह लगातार शादी को टाल रहा था।
पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई को अनीता ने सदाकत को अपने कमरे पर बुलाया और उसे शराब पिलाई। पुलिस के मुताबिक, देर रात जब सदाकत नशे में था और सो गया, तब अनीता ने चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अनीता वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गई।
एक ही सोसायटी में करती थी काम
पुलिस के अनुसार, सदाकत और अनीता दोनों एक रिहायशी सोसायटी में काम करते थे।पुलिस ने बताया कि सदाकत वहां घरों में पेंट करने का काम करता था, जबकि अनीता सफाई कर्मचारी थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों पहले से शादीशुदा थे और अनीता को उसके पति ने छोड़ दिया था।
पुलिस ने बताया कि सदाकत के भाई नजाकत की शिकायत के आधार पर सूरजकुंड थाने में अनीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज शुक्रवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया।फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में मामले को सुलझाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद हम आरोपी महिला से पूछताछ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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