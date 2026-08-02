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शादी से इनकार करने पर प्रेमी को उतारा मौत का घाट, फरीदाबाद में खौफनाक कांड

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद, भाषा
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फरीदाबाद में महिला ने अपने प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी। 

शादी से इनकार करने पर प्रेमी को उतारा मौत का घाट, फरीदाबाद में खौफनाक कांड
फरीदाबाद में महिला ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट

हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने शादी का विरोध करने पर अपने प्रेमी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला का प्रेमी रंगाई-पुताई का काम करता था।पुलिस के अनुसार, महिला को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को फरीदाबाद के अनंगपुर गांव के डोमका मोहल्ले में एक कमरे से शख्स का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सतना गांव की रहने वाली 33 साल की अनीता को शनिवार को शहर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अनीता ने कहा कि वह सदाकत पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह लगातार शादी को टाल रहा था।

पुलिस ने बताया कि 25 जुलाई को अनीता ने सदाकत को अपने कमरे पर बुलाया और उसे शराब पिलाई। पुलिस के मुताबिक, देर रात जब सदाकत नशे में था और सो गया, तब अनीता ने चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अनीता वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गई।

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एक ही सोसायटी में करती थी काम

पुलिस के अनुसार, सदाकत और अनीता दोनों एक रिहायशी सोसायटी में काम करते थे।पुलिस ने बताया कि सदाकत वहां घरों में पेंट करने का काम करता था, जबकि अनीता सफाई कर्मचारी थी। पुलिस के मुताबिक, दोनों पहले से शादीशुदा थे और अनीता को उसके पति ने छोड़ दिया था।

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पुलिस ने बताया कि सदाकत के भाई नजाकत की शिकायत के आधार पर सूरजकुंड थाने में अनीता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज शुक्रवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया।फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में मामले को सुलझाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद हम आरोपी महिला से पूछताछ कर रहे हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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