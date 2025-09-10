दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में महिला ने लगाई छलांग, सुबह-सुबह मचा हड़कंप

दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज से एक महिला के यमुना नदी में कूदने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और गोताखोरों की मदद से महिला की तलाश की जा रही है।

राजधानी दिल्ली की हलचल भरी जिंदगी के बीच सिग्नेचर ब्रिज पर एक चौंकाने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। एक महिला के पुल से यमुना नदी में कूदने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

दिल्ली फायर सर्विस को मिली इमरजेंसी कॉल सुबह-सुबह एक फोन कॉल ने दिल्ली फायर सर्विस को अलर्ट कर दिया। कॉलर ने बताया कि एक महिला सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूद गई है। यह ब्रिज, जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और वजीराबाद को जोड़ता है, अक्सर पर्यटकों की चहेती जगह होता है, लेकिन आज यह हादसे का सीन बन गया। फायर सर्विस के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी टीमें स्पॉट पर भेज दीं।

दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें कॉल मिलते ही हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।'