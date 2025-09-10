Woman jumps from Signature Bridge of Delhi into Yamuna बेटे के साथ आई और अचानक सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूद गई महिला, वजह को लेकर पुलिस ने यह बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
बेटे के साथ आई और अचानक सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूद गई महिला, वजह को लेकर पुलिस ने यह बताया

महिला बुधवार सुबह अपने बेटे राघव के साथ सिग्नेचर ब्रिज पर घूमने आई थी। राघव ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसकी मां अक्सर यहां घूमने आती थीं। पुलिस इलाके के सीसीटीवी की जांच भी कर रही है।

Sourabh Jain वार्ता, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 11:18 PM
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज से बुधवार सुबह एक महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की पहचान शहर के दक्षिण इलाके में रहने वाली 55 वर्षीय मेनका के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोट क्लब के गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया लेकिन देर शाम तक महिला का शव बरामद नहीं हो सका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला अपने बेटे के साथ कार में सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि इस संदिग्ध आत्महत्या के पीछे घरेलू विवाद कारण हो सकता है। जिसकी वजह से वह कुछ समय से तनाव में थी।

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब साढ़े छह बजे महिला के बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया। खबर लिखे जाने तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। महिला बुधवार सुबह अपने बेटे राघव के साथ सिग्नेचर ब्रिज पर घूमने आई थी। राघव ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसकी मां अक्सर यहां घूमने आती थीं। हालांकि पारिवारिक कलह के कारण वह कुछ समय से तनाव में थीं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सके।

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल तलाशी और बचाव अभियान जारी है, लेकिन यमुना में पानी का बहाव तेज होने के कारण अभी तक महिला का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने की यह पहली घटना नहीं है। पहले भी यहां से लोगों के कूदने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ और स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पुल के दोनों ओर ऊंची दीवारें बना देनी चाहिए या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे लोग यहां से कूद नहीं पाएं।