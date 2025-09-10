बेटे के साथ आई और अचानक सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूद गई महिला, वजह को लेकर पुलिस ने यह बताया

महिला बुधवार सुबह अपने बेटे राघव के साथ सिग्नेचर ब्रिज पर घूमने आई थी। राघव ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसकी मां अक्सर यहां घूमने आती थीं। पुलिस इलाके के सीसीटीवी की जांच भी कर रही है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज से बुधवार सुबह एक महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला की पहचान शहर के दक्षिण इलाके में रहने वाली 55 वर्षीय मेनका के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोट क्लब के गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया लेकिन देर शाम तक महिला का शव बरामद नहीं हो सका था। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला अपने बेटे के साथ कार में सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंची थी। पुलिस का कहना है कि इस संदिग्ध आत्महत्या के पीछे घरेलू विवाद कारण हो सकता है। जिसकी वजह से वह कुछ समय से तनाव में थी।

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब साढ़े छह बजे महिला के बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके तुरंत बाद राहत और बचाव दल को मौके पर भेजा गया। खबर लिखे जाने तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। महिला बुधवार सुबह अपने बेटे राघव के साथ सिग्नेचर ब्रिज पर घूमने आई थी। राघव ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसकी मां अक्सर यहां घूमने आती थीं। हालांकि पारिवारिक कलह के कारण वह कुछ समय से तनाव में थीं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सके।