Woman jumps from Delhi Metro's Supreme Court station दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कूदी महिला, एंगल से अटकने के बाद सड़क पर जा गिरी; वजह तलाश रही पुलिस
Woman jumps from Delhi Metro's Supreme Court station

दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कूदी महिला, एंगल से अटकने के बाद सड़क पर जा गिरी; वजह तलाश रही पुलिस

महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को आनन-फानन में लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला की उम्र लगभग 25 साल है।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 09:56 PM
दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कथित तौर पर एक महिला के कूदने की खबर सामने आई है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को आनन-फानन में लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल महिला की उम्र लगभग 25 साल है।

तेज आवाज आई और प्लेटफॉर्म से कूद गई महिला

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब 11.42 बजे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो (एससीएम) पुलिस स्टेशन पर एक पीसीआर कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि एक महिला प्लेटफॉर्म से गिर गई है और उसे इलाज के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया जा रहा है।

डीसीपी (मेट्रो यूनिट) कुशल पाल सिंह ने बताया, एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। आधार कार्ड केंद्र पर मौजूद चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और फिर देखा कि एक महिला प्लेटफॉर्म से कूद गई है।

एंगल में फंसने के बाद सड़क पर जा गिरी

अधिकारी के कहे मुताबिक वह पहले एंगल में फंस गई और बाद में सड़क किनारे गिर गई। पीसीआर अधिकारियों ने महिला को तुरंत लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुँचाया। लेडी हार्डिंग अस्पताल के डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसका इलाज चल रहा है और वह बेहोश है।

कूदने की वजह और परिस्थिती तलाश रही पुलिस

पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। इसके लिए मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है और चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, हम इस बात की जाँच कर रहे हैं कि उसने किन परिस्थितियों में छलांग लगाई। फिलहाल महिला बेहोशी की हालत में है और उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है। आगे की जाँच जारी है।