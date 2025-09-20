Woman head constable of UP Police died in Ghaziabad due to truck hit her scooty गाजियाबाद में ट्रक ने यूपी पुलिस की महिला पुलिस कर्मी की स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर News

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। नतिन कौशिकSat, 20 Sep 2025 01:34 PM
गाजियाबाद में नेशनल हाईवे-9 स्थित लालकुआं के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला हेड कॉन्स्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वेव सिटी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

मूलरूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थीं अनुराधा

जानकारी के अनुसार, दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला हेड कॉन्स्टेबल अनुराधा मूलरूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थीं और वर्तमान में दादरी में तैनात थीं। वह 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुई थीं।

शनिवार सुबह वह गोविंदपुरम से स्कूटी पर सवार होकर अपनी ड्यूटी के लिए गौतमबुद्धनगर जा रही थीं। वह जैसे ही एनएच नौ पर लालकुआं के पास ओम साईं फार्म हाउस के सामने पहुंचीं तो महिला हेड कॉन्स्टेबल अनुराधा की स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी समेत महिला हेड कॉन्स्टेबल जमीन पर गिर गईं।

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनुराधा को अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। अनुराधा पूर्व में गाजियाबाद के कविनगर, सिहानी गेट थाने और पुलिस लाइन में भी तैनात रह चुकी थीं। एसीपी का कहना है कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि ट्रक चालक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

पिछले महीने महिला दरोगा की हुई थी मौत

बता दें कि, इससे पहले पिछले महीने 17 अगस्त की देर रात गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात एक महिला सब-इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा की कार्टे चौक के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ड्यूटी से लौटते समय अचानक से लावारिस कुत्ता उनकी बाइक के सामने आने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल हो गई थी। घटना के वक्त महिला दरोगा ने हेलमेट पहन रखा था, फिर भी सिर में गंभीर चोट आने से उनकी मौत हो गई थी।मूलरूप से कानपुर नगर की रहने वाली 25 वर्षीय ऋचा शर्मा वर्ष 2023 में यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती हुई थीं।