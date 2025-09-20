गाजियाबाद में ट्रक ने यूपी पुलिस की महिला पुलिस कर्मी की स्कूटी को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

गाजियाबाद में नेशनल हाईवे-9 स्थित लालकुआं के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला हेड कॉन्स्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

गाजियाबाद में नेशनल हाईवे-9 स्थित लालकुआं के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला हेड कॉन्स्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वेव सिटी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

मूलरूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थीं अनुराधा जानकारी के अनुसार, दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला हेड कॉन्स्टेबल अनुराधा मूलरूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली थीं और वर्तमान में दादरी में तैनात थीं। वह 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में शामिल हुई थीं।

शनिवार सुबह वह गोविंदपुरम से स्कूटी पर सवार होकर अपनी ड्यूटी के लिए गौतमबुद्धनगर जा रही थीं। वह जैसे ही एनएच नौ पर लालकुआं के पास ओम साईं फार्म हाउस के सामने पहुंचीं तो महिला हेड कॉन्स्टेबल अनुराधा की स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी समेत महिला हेड कॉन्स्टेबल जमीन पर गिर गईं।

हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनुराधा को अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। अनुराधा पूर्व में गाजियाबाद के कविनगर, सिहानी गेट थाने और पुलिस लाइन में भी तैनात रह चुकी थीं। एसीपी का कहना है कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि ट्रक चालक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

