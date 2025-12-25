पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, खुद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी; दिल्ली में सनसनीखेज वारदात
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार डाला फिर खुद भी ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। ऐसा लगता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।
दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार डाला फिर खुद भी ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। ऐसा लगता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 4 साल की एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।
बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को एक छत पर एक महिला का शव और उसके लापता पति के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और एक चारपाई पर शॉल में लिपटी महिला का शव पाया। उसकी पहचान महेंद्र कौर पत्नी कुलवंत सिंह के रूप में हुई।
पुलिस ने बताया कि दंपति के 21 साल के बेटे शिव चरण ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने आत्महत्या की है। शिव चरण ने बताया कि वह सिगरेट खरीदने गया था। जब लौटा तो उसने अपनी मां को छत के पंखे से चुन्नी से लटका हुआ पाया।
हालांकि, पुलिस ने बताया कि वह बार-बार अपना बयान बदल रहा था, जिससे संदेह और बढ़ गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि महेंद्र कौर का पति कुलवंत सिंह पास की रेलवे पटरी पर बैठा है। जब तक पुलिस पटरी पर पहुंची, तब तक वह ट्रेन की चपेट में आ चुका था।
एक अधिकारी ने बताया कि कुलवंत सिंह को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पड़ोसियों ने महिला का शव घटनास्थल (पहली मंजिल) से भूतल पर ला दिया था, जिससे शुरुआती आकलन में दिक्कत आई।
महेंद्र कौर के गले पर रस्सी के निशान थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने इसे गला घोंटकर हत्या बताया है। अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।