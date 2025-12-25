Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman hangs self husband jumps in front of train in Delhi
पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, खुद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी; दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

पत्नी को गला घोंटकर मार डाला, खुद ट्रेन के आगे छलांग लगा दी; दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार डाला फिर खुद भी ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। ऐसा लगता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।

Dec 25, 2025 09:43 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक आदमी ने अपनी पत्नी को गला घोंटकर मार डाला फिर खुद भी ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। ऐसा लगता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 4 साल की एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को एक छत पर एक महिला का शव और उसके लापता पति के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और एक चारपाई पर शॉल में लिपटी महिला का शव पाया। उसकी पहचान महेंद्र कौर पत्नी कुलवंत सिंह के रूप में हुई।

पुलिस ने बताया कि दंपति के 21 साल के बेटे शिव चरण ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने आत्महत्या की है। शिव चरण ने बताया कि वह सिगरेट खरीदने गया था। जब लौटा तो उसने अपनी मां को छत के पंखे से चुन्नी से लटका हुआ पाया।

हालांकि, पुलिस ने बताया कि वह बार-बार अपना बयान बदल रहा था, जिससे संदेह और बढ़ गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी कि महेंद्र कौर का पति कुलवंत सिंह पास की रेलवे पटरी पर बैठा है। जब तक पुलिस पटरी पर पहुंची, तब तक वह ट्रेन की चपेट में आ चुका था।

एक अधिकारी ने बताया कि कुलवंत सिंह को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही पड़ोसियों ने महिला का शव घटनास्थल (पहली मंजिल) से भूतल पर ला दिया था, जिससे शुरुआती आकलन में दिक्कत आई।

महेंद्र कौर के गले पर रस्सी के निशान थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के मुर्दाघर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने इसे गला घोंटकर हत्या बताया है। अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने झगड़े के बाद पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।