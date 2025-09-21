Woman found hanging at home in east Delhi suicide suspected साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटकी मिली तीन बच्चों की मां, दिल्ली पुलिस को सुसाइड का संदेह, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman found hanging at home in east Delhi suicide suspected

साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटकी मिली तीन बच्चों की मां, दिल्ली पुलिस को सुसाइड का संदेह

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। पुलिस के मुताबिक दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की बिहार की रहने वाली थी और तीन बच्चों की मां थी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 10:15 PM
share Share
Follow Us on
साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटकी मिली तीन बच्चों की मां, दिल्ली पुलिस को सुसाइड का संदेह

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। पुलिस के मुताबिक दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की बिहार की रहने वाली थी और तीन बच्चों की मां थी।

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में 32 साल की एक महिला का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 17 सितंबर को घरोली एक्सटेंशन स्थित राजबीर कॉलोनी में एक संदिग्ध आत्महत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और एक बंद कमरे में महिला को साड़ी के सहारे पंखे से लटकता हुआ पाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और महिला को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतका की पहचान बिहार के मोतिहारी की चांदनी देवी के रूप में हुई है, जो तीन बच्चों की मां थी।

उन्होंने बताया कि अभी तक उसके परिवार वालों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन चांदनी की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसके परिवार के लोगों सहित किसी अन्य संभावित कारकों की भूमिका की जांच की जाएगी।