साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटकी मिली तीन बच्चों की मां, दिल्ली पुलिस को सुसाइड का संदेह

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। पुलिस के मुताबिक दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की बिहार की रहने वाली थी और तीन बच्चों की मां थी।

पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में 32 साल की एक महिला का शव फंदे से लटका पाया गया। पुलिस को संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि 17 सितंबर को घरोली एक्सटेंशन स्थित राजबीर कॉलोनी में एक संदिग्ध आत्महत्या की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और एक बंद कमरे में महिला को साड़ी के सहारे पंखे से लटकता हुआ पाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और महिला को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतका की पहचान बिहार के मोतिहारी की चांदनी देवी के रूप में हुई है, जो तीन बच्चों की मां थी।