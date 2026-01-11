Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman Found Dead In Ghaziabad Hotel scratch marks on face
होटल में मिली महिला की लाश, चेहरे पर खरोंच के निशान; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

होटल में मिली महिला की लाश, चेहरे पर खरोंच के निशान; गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित एक होटल में महिला की हत्या कर दी गई। महिला के साथी ने पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि वह महिला के साथ होटल में रुका था लेकिन अब वह उठ नहीं रही है।

Jan 11, 2026 11:24 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित एक होटल में महिला की हत्या कर दी गई। महिला के साथी ने पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि वह महिला के साथ होटल में रुका था लेकिन अब वह उठ नहीं रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो महिला के चेहरे पर खरोंच के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की पसलियों में मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। मामले में महिला के बेटे दक्ष ने सिहानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डीसीपी नगर धवल जायसवाल ने बताया कि रविवार को पुलिस को सेवानगर के रहने वाले प्रवीन ने फोन कर सूचना दी कि वह महिला मित्र आरती के साथ शनिवार रात होटल रॉयल किंग में आए थे लेकिन अब वह उठ नहीं रही है।

मौके पर पुलिस पहुंची और जानकारी कि पता चला कि 34 वर्षीय प्रवीन अपनी कोटगांव निवासी महिला मित्र 35 वर्षीय आरती के साथ होटल में आकर रूका था। पूछताछ में प्रवीन ने बताया कि दोनों में रात में किसी बात को लेकर नशे में झगड़ा हुआ। अब वह उठ नहीं रही है। डीसीपी ने बताया मौके पर आरती मृत अवस्था में मिली। टीम ने परीक्षण कराया तो आरती के चेहरे पर खरोंच के निशान मिले। डीसीपी ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरती की पसलियों में मल्टीपल फ्रैक्चर इंजरी होने से उसकी मौत होने सामने आया है। इससे साफ है कि उसकी हत्या की गई है।

मामले में आरती के बेटे दक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी करने पर पता चला कि आरती की शादी सेवानगर निवासी रोहित कुमार से हुई थी लेकिन रोहित की दो साल पहले मौत हो गई थी। अब आरती को उसके ससुरालियों व परिजनों ने घर से निकाल दिया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Ghaziabad Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।