नोएडा में बेटे की गर्दन पर चाकू रख मां के कपड़े उतरवाए, वीडियो बनाकर पति को भेजा

नोएडा में महिला से डरा-धमकाकर अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नोएडा में बेटे की गर्दन पर चाकू रख आरोपी ने बच्चे की मां का अश्लील वीडियो बनाया और फिर वीडियो पति को भेज दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। महिला का कहना है किआरोपी उनके घर पर दूध देने आता था।

सोसाइटी में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि गुलिस्तानपुर में नाई की दुकान चलाने वाला आरोपी गौरव उसके घर पर दूध देने आता था। धीरे-धीरे बातचीत के बाद उसने दोस्ती बढ़ाई और फिर धमकी देकर महिला का शोषण शुरू कर दिया।

चाकू की नोंक पर उतारे कपड़े पीड़िता का आरोप है कि एक दिन गौरव उसके घर आया और उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रखकर धमकाने लगा। उसने कहा कि कपड़े उतारो, नहीं तो बेटे को मार दूंगा। डर की वजह से महिला ने कपड़े उतारे, जिसके बाद आरोपी ने उसका निर्वस्त्र वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा।

पति को भेजा वीडियो महिला ने बताया कि जब उसने शोषण का विरोध किया तो आरोपी ने वह अश्लील वीडियो उसके पति को भेज दिया, जो अहमदाबाद में नौकरी करता है। इतना ही नहीं, आरोपी ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया।