Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman flat owner killed body chopped into pieces by tenant couple in ghaziabad Raj Nagar Extension society
गाजियाबाद में खौफनाक कांड, किरायेदार पति-पत्नी ने फ्लैट मालकिन के किए टुकड़े-टुकड़े, बैग में छुपाई लाश

गाजियाबाद में खौफनाक कांड, किरायेदार पति-पत्नी ने फ्लैट मालकिन के किए टुकड़े-टुकड़े, बैग में छुपाई लाश

संक्षेप:

Ghaziabad Crime News : गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां किरायेदार दंपती ने किराया मांगने पर फ्लैट मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े कर बैग में छिपा दिया।  

Dec 18, 2025 09:01 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, योगेंद्र सागर
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां किरायेदार दंपती ने किराया मांगने पर फ्लैट मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव के टुकड़े कर बैग में छिपा दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने किरायेदार दंपती को हिरासत में ले लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, बुधवार रात सवा 11 बजे पीआरवी के जरिये थाना नंदग्राम को सूचना मिली कि ओरा कायमेरा सोसाइटी में हत्या हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की तो पता चला कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा सुमेरा सोसाइटी के फ्लैट नंबर एम-105 में रहने वाले उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उनकी मेड को कुछ शक हुआ, जिसके बाद वह उस फ्लैट में गई। मेड ने वहां संदिग्ध स्थिति देख घर की तलाशी ली, जहां एक कमरे में रखे लाल रंग के बैग के अंदर दीपशिखा शर्मा का शव टुकड़ों में मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया।

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फ्लैट में रह रहे किरायेदारों की पहचान अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी दंपती ने पांच-छह महीने से किराया नहीं दिया था। फ्लैट मालकिन दीपशिखा बुधवार को मांगने के लिए फ्लैट पर गई थीं। इसी बात को लेकर दंपती ने गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी और शव को बैग में छुपा दिया।

एसीपी का कहना है कि मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News Ncr News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।