Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman Fighting for Late Husband Murder Trial Shot Dead in Delhi sharlimar bagh
पति के हत्यारों के खिलाफ लड़ रही महिला को गोलियों से भूना, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

पति के हत्यारों के खिलाफ लड़ रही महिला को गोलियों से भूना, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप:

दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है जिनके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

Jan 10, 2026 01:02 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है जिनके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए रचना मजबूती से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और उसकी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस को कुछ बदमाशों पर हत्या का शक है और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

वहीं इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 26 साल पुराने हत्या के एक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने में विफल रहने के बाद दो लोगों को सोमवार को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने पप्पू यादव और सकिंदर कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) समेत विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

यह मामला अक्टूबर 1999 में उत्तम नगर के पास मटियाला इलाके में एक बंद गोदाम से सड़े-गले शव की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि राम स्वरूप की हत्या एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई के अंदर की गई थी और पप्पू यादव कथित तौर पर इसका संचालन कर रहा था।

मृतक के भाई चंदू यादव ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्वरूप अपने रिश्तेदार विजय के साथ पप्पू की प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई में काम करने के मकसद से दिल्ली गया था। हालांकि लगभग 25 दिनों के बाद पप्पू और विजय दोनों लोग अन्य आरोपी सकिंदर कुमार और मोंटू यादव के साथ अपने पैतृक स्थान लौट आए लेकिन स्वरूप लापता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिसर से दुर्गंध आने की शिकायत के बाद स्वरूप का शव पॉलिथीन बैग पिघलाने वाली मशीन के नीचे मिला था। घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Murder
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।