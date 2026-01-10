पति के हत्यारों के खिलाफ लड़ रही महिला को गोलियों से भूना, दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

संक्षेप: दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है जिनके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है जिनके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए रचना मजबूती से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और उसकी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी।

पुलिस को कुछ बदमाशों पर हत्या का शक है और वह फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

वहीं इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 26 साल पुराने हत्या के एक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध साबित करने में विफल रहने के बाद दो लोगों को सोमवार को बरी कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने पप्पू यादव और सकिंदर कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने) समेत विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

यह मामला अक्टूबर 1999 में उत्तम नगर के पास मटियाला इलाके में एक बंद गोदाम से सड़े-गले शव की बरामदगी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि राम स्वरूप की हत्या एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई के अंदर की गई थी और पप्पू यादव कथित तौर पर इसका संचालन कर रहा था।

मृतक के भाई चंदू यादव ने अपनी शिकायत में कहा था कि स्वरूप अपने रिश्तेदार विजय के साथ पप्पू की प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाई में काम करने के मकसद से दिल्ली गया था। हालांकि लगभग 25 दिनों के बाद पप्पू और विजय दोनों लोग अन्य आरोपी सकिंदर कुमार और मोंटू यादव के साथ अपने पैतृक स्थान लौट आए लेकिन स्वरूप लापता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, परिसर से दुर्गंध आने की शिकायत के बाद स्वरूप का शव पॉलिथीन बैग पिघलाने वाली मशीन के नीचे मिला था। घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।