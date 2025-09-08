Woman donates fetus to AIIMS-Delhi for research after miscarriage at fifth month 5वें महीने में हो गया गर्भपात, महिला ने रिसर्च के लिए दिल्ली AIIMS को दान किया भ्रूण, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईMon, 8 Sep 2025 10:09 AM
दिल्ली की एक 32 वर्षीय महिला ने पांचवें महीने में हुए गर्भपात के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स-दिल्ली) को अपना भ्रूण रिसर्च के लिए दान कर दिया। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके की रहने वाली वंदना जैन ने अपने ससुर सुरेश जैन के साथ मिलकर भ्रूण दान करने का फैसला लिया। सुरेश जैन आगम श्री फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह फाउंडेशन अंगदान के कामों में संलग्न है और उन्होंने व्यवस्था करने के लिए अस्पतालों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करने का बीड़ा उठाया।

सुरेश जैन ने कहा, "मैं अपने संगठन के माध्यम से जागरूकता फैलाता हूं और अंगदान को बढ़ावा देता हूं। इसलिए, जब हमारे परिवार को यह त्रासदी झेलनी पड़ी, तो हमने आगे आकर एक बड़े उद्देश्य के लिए भ्रूण दान करने का फैसला किया।"

उन्होंने बताया कि उन्होंने दधीचि देह दान समिति के उत्तर प्रमुख जीपी तायल से संपर्क किया और अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें एम्स-दिल्ली के एनाटॉमी विभाग से संपर्क करने में मदद की।"

दधीचि देह दान समिति के उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने कहा कि वॉलंटियर्स और एम्स के अधिकारियों ने मिलकर इस प्रक्रिया को पूरा किया। एम्स ने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जिसने रोहिणी के एक नर्सिंग होम से भ्रूण को ले लिया, जहां वंदना का भ्रूण निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ था।

जैन ने कहा, "एम्स के एनाटॉमी विभाग के हेड एसबी रे ने देहदान प्रमाणपत्र लेने के लिए मुझसे संपर्क किया।"

एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि भ्रूण का इस्तेमाल मेडिकल छात्रों के शोध और प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।

सुधीर गुप्ता ने कहा, "जैन परिवार ने दिखाया कि परिवार दुःख और क्षति के पलों में भी एक विरासत छोड़ सकते हैं।"