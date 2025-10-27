दिल्ली में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, इंस्टाग्राम फ्रेंड ने खुद को सेना का लेफ्टिनेंट बताकर लूटी आबरू
राजधानी दिल्ली के छतरपुर के रहने वाले एक युवक द्वारा एक अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी और पीड़ित डॉक्टर की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी।
आरोपी ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बताया था और मिलने के लिए पीड़ित महिला डॉक्टर के घर पहुंचा। जहां आरोपी ने खाने में पीड़िता को नाशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर सफदरजंग एंक्लेव थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक आरव को छतरपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय पीड़ित महिला डॉक्टर दक्षिणी दिल्ली में किराये के मकान पर रहती थी। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि अप्रैल 2025 में इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती आरव नाम के युवक से हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का वॉट्सऐप नम्बर लिया और फिर दोनों 30 अप्रैल 2025 और 27 सितंबर 2025 के बीच लगातार वॉट्सऐप पर सम्पर्क में रहे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक ने खुद को भारतीय सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट बताया था।
जबरन शादी करने वाला पूर्व भाकियू नेता दबोचा
वहीं, दिल्ली की एक अन्य महिला डॉक्टर से फेसबुक पर दोस्ती कर जबरन शादी करने वाले भाकियू सावित्री के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन उर्फ बिरजू को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने 2024 में दिल्ली में महिला डॉक्टर से जबरन विवाह किया था। बाद में पता चला कि वह पहले से विवाहित है और एक बच्चे का पिता भी है।