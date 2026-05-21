दिल्ली में इमारत से गिरकर विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का केस दर्ज; आरोपी पति व देवर गिरफ्तार
पुलिस ने बुधवार को बताया कि दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना की सूचना 18 मई को दसघरा गांव से मिली थी।
पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के दसघरा गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में इमारत से गिरकर मौत हो गई। मृतका की पहचान बीना नाम की महिला के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतका के मायके वालों के बयानों और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले को लेकर मृतका के पति राजू सिंह और उसके दो भाइयों को नामजद किया है और फिलहाल इनमें से दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पुलिस इस पूरी घटना की आगे की जांच कर रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में से मुख्य आरोपी की पहचान बीना के पति 27 वर्षीय पति राजू सिंह और उसके 22 वर्षीय देवर राजकुमार के रूप में हुई है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।
18 मई को मिली थी घटना की सूचना
वहीं इस बारे में बुधवार को जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना की सूचना उन्हें 18 मई को दसघरा गांव से मिली थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें एक PCR कॉल मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक महिला एक इमारत से गिर गई है। खबर मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
तीन साल पहले हुई थी मृतका की शादी
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दराडे शरद भास्कर ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि चूंकि उनकी शादी को सात साल से भी कम समय हुआ था, इसलिए दहेज हत्या से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और मामले की सूचना करोल बाग के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को दी गई। भास्कर ने बताया कि SDM ने महिला के परिवार वालों के बयान दर्ज किए, जबकि रोहिणी से आई क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने मौके का मुआयना किया और वैज्ञानिक तरीके से सबूत इकट्ठा किए।
अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया
डीसीपी दराडे शरद भास्कर के अनुसार, 18 मई को पीसीआर को सूचना मिली थी कि दसघरा गांव स्थित होली चौक के पास एक इमारत से एक महिला नीचे गिर गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद दर्ज हुआ मामला
DCP ने बताया कि जांच, परिवार वालों के बयानों और मंगलवार को किए गए पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट के आधार पर, इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मृतका के पति राजू सिंह और उसके एक भाई के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने आगे बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
SDM के सामने दर्ज कराए बयान
घटना के तत्काल बाद करोल बाग के एसडीएम को सूचित किया गया। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतका के परिजनों के बयान दर्ज किए, जिसके आधार पर दहेज प्रताड़ना का एंगल सामने आया। घटना की फॉरेंसिक जांच के लिए क्राइम टीम और FSL रोहिणी की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर अहम साक्ष्य एकत्र किए। फिलहाल इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस इस पूरी घटना की आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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