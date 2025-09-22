woman decomposed body found in Delhi Jamia Nagar flat husband condition critical दिल्ली के जामिया नगर में फ्लैट के अंदर महिला की सड़ी-गली लाश मिली, पति की हालत गंभीर, Ncr Hindi News - Hindustan
woman decomposed body found in Delhi Jamia Nagar flat husband condition critical

दिल्ली के जामिया नगर के एक अपार्टमेंट में रविवार देर रात एक महिला का सड़ा-गला शव मिला। महिला के पति को गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के रिटायर्ड म्यूजिक टीचर हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माMon, 22 Sep 2025 01:00 PM
दिल्ली के जामिया नगर के एक अपार्टमेंट में रविवार देर रात एक महिला का सड़ा-गला शव मिला। महिला के पति को गंभीर हालत में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के रिटायर्ड म्यूजिक टीचर हैं। दंपती का लगभग 50 वर्षीय बेटा इमरान उर्फ ​​शैली भी घर में मौजूदा था, जो मानसिक रूप से कमजोर है और मानसिक रोग से ग्रस्त है।

पुलिस ने सोमवार को इस बारे मे जानकारी देते हुए बताया, 21 सितंबर की रात 11:10 बजे जामिया नगर थाने में पीसीआर कॉल पर गफ्फार मंजिल के क्वीन अपार्टमेंट के एख फ्लैट में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। कॉल करने वाले ने बताया कि उसकी बहन और बहनोई कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका बेटा गेट नहीं खोल रहा है।

जामिया नगर थाना प्रभारी और एसीपी एनएफसी अपने स्टाफ के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां कॉलर मौजूद था। अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई।

अपार्टमेंट के अंदर एक बेडरूम में बेड पर 65 वर्षीय महिला आफताब जहां की लाश पड़ी थी और उसके बगल में महिला के 70 वर्षीय पति व्यक्ति सिराज खान गंभीर हालत में पड़े मिले। उनका बेटा बेडरूम के बाहर बैठा हुआ था। बुजुर्ग को तुरंत इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

पूछताछ करने पर पता चला कि दंपती का बेटा इमरान उर्फ शैली मानसिक रूप से कमजोर है। उसकी मां और पिता बीमार थे। उनका बेटा अपने माता-पिता के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कोई मदद भी नहीं मांग सका।

पुलिस ने बताया कि मृतका की बॉडी की प्राथमिक जांच से पता चला कि शव बुरी तरह सड़ चुका था। किसी भी चोट का निशान नहीं दिखा। यह बीमारी के कारण हुई स्वाभाविक मौत प्रतीत होती है, हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा।

पूछताछ करने पर, बेटा इमरान ठीक से बोल नहीं पाया और उसने बताया कि उसके माता-पिता सो रहे हैं। वह पिछले 3-4 दिनों से बिना कुछ खाए-पिए घर में ही बंद है।

दंपती की एक बेटी भी है, जो हांगकांग में रहती है। वह पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जब वह उनसे संपर्क नहीं कर पाई, तो उसने जामिया नगर में ही रहने वाले अपने मामा डब्ल्यू अहमद खान से परिवार का हालचाल जानने का अनुरोध किया। पुलिस ने बताया कि आखिरकार खान ने पीसीआर को कॉल किया।

पुलिस ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी दंपती के बेटे इमरान को शाहदरा के इहबास अस्पताल (आईएचबीएएस) ले गए, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उसका अटेंडेंट बनने के लिए आगे नहीं आया, जहां से उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और बीएनएसएस की धारा 176 के तहत कार्यवाही की जा रही है।