न्यायिक अधिकारी संग अश्लील वीडियो में 'दिखी' महिला अफसर जांच में दोषमुक्त

राजधानी दिल्ली में एक कोर्ट की महिला अधिकारी को एक वायरल वीडियो के मामले से जुड़ी न्यायिक विभागीय जांच में किसी भी गलत काम से दोषमुक्त करार दिया गया है। महिला अधिकारी को करीब 3 साल पहले एक वायरल वीडियो में एक न्यायिक अधिकारी के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था।

इस मामले की जांच कर रहे डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि विभाग यह साबित करने में नाकाम रहा कि महिला अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ उनके चेम्बर में या कहीं और ‘आपत्तिजनक स्थिति’ में थी।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "विभाग यह भी साबित करने में नाकाम रहा है कि महिला अधिकारी ने ऑफिस ड्यूटी टाइम के दौरान अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर या किसी अन्य के साथ कोई अनैतिक कार्य या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की। सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3सी के अंतर्गत महिला के विरुद्ध अनुशासन को भंग करने वाला कोई भी कदाचार या अनैतिक कार्य सिद्ध नहीं होता है।''

रिपोर्ट में कहा गया कि विभाग दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी आरोप स्थापित करने में विफल रहा है, तथा जांच के दौरान उसे सभी आरोपों से मुक्त करने का हकदार पाया गया।