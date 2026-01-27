Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman convicted for culpable homicide attempt, negligence over dog attack in Delhi
पालतू कुत्ते से महिला पर कराया था हमला, दिल्ली की कोर्ट ने मालकिन को हत्या की कोशिश का दोषी पाया

संक्षेप:

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी मालकिन रजनी ने एक अनुचित मांग रखी थी, जिसे मानने से इनकार करने पर उसने जानबूझकर अपने पालतू कुत्ते को कमरे में सपना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से छोड़ दिया था।

Jan 27, 2026 09:40 pm ISTSourabh Jain पीटीआई
दिल्ली की एक अदालत ने पालतू कुत्ते के हमले से महिला को गंभीर और जानलेवा चोटें पहुंचने के मामले में कुत्ते की मालकिन को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि इस घटना में आरोपी महिला का आचरण इतना खतरनाक था कि उससे किसी की जान भी जा सकती थी। हालांकि, महिला की गरिमा भंग करने के आरोप में अदालत ने उसे बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल की अदालत ने आरोपी महिला रजनी सिंह को IPC की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या की कोशिश) और धारा 289 (जानवरों के प्रति लापरवाही) के तहत दोषी ठहराया। जबकि धारा 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य) के आरोप से उसे राहत दी गई। अदालत ने कहा कि किसी अपरिचित व्यक्ति को सीमित जगह में कुत्ते के साथ अकेला छोड़ना और स्वयं सुरक्षित रहना, जानबूझकर या कम से कम गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

बकाया वेतन का पैसा लेने गई थी पीड़िता

यह मामला साढ़े पांच साल पहले 11 जून, 2020 को सामने आया था, जब पीड़िता सपना जो कि आरोपी रजनी के लिए काम करती थी, अपनी बकाया सैलरी लेने के लिए मालवीय नगर में उसके घर गई थी। इसी दौरान रजनी के पालतू कुत्ते ने सपना पर हमला कर दिया था, जिससे उसके चेहरे और गर्दन पर गंभीर और जानलेवा चोटें आईं थीं। इस मामले में 24 जनवरी को दिए अपने फैसले में अदालत ने कहा, 'कुत्ते के काटने से शिकायतकर्ता को लगी गंभीर और जानलेवा चोटें, घायल व्यक्ति की गवाही और मजबूत मेडिकल सबूतों के आधार पर उचित संदेह से परे साबित होती हैं।' इस मामले में कोर्ट 31 जनवरी को सज़ा पर अलग से दलीलें सुनेगा।

कुत्ते के हमले में दो दांत टूटे, चेहरा स्थायी रूप से खराब हुआ

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी मालकिन रजनी ने एक अनुचित मांग रखी थी, जिसे मानने से इनकार करने पर उसने जानबूझकर अपने पालतू कुत्ते को कमरे में सपना को नुकसान पहुंचाने के इरादे से छोड़ दिया था, जिसके बाद हुए हमले से पीड़िता का चेहरा स्थायी रूप से खराब हो गया और उसके दो दांत टूट गए। पीड़िता को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवानी पड़ी, यहां तक कि रजनी ने उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद देने से भी इनकार कर दिया।

कोर्ट बोला- गेहूं से भूसा अलग करना अदालत का काम

जिसके बाद अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा कि पीड़ित की गवाही स्पष्ट, ठोस और सुसंगत थी और इसकी पुष्टि बिना किसी शक वाले मेडिकल सबूतों से हुई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अकेले गवाह की गवाही सिर्फ इसलिए अविश्वसनीय नहीं हो जाती क्योंकि अन्य गवाह मुकर गए या अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करते। अदालत ने आगे कहा, 'अदालत को गेहूं से भूसा अलग करना होता है और यह आकलन करना होता है कि क्या घायल गवाह के सबूत विश्वास जगाते हैं और आसपास की परिस्थितियों और मेडिकल सबूतों से इसकी पुष्टि होती है।'

आरोपी को पता होना चाहिए था उसका कृत्य कितना गंभीर

मेडिकल बोर्ड को पीड़िता के शरीर पर आठ चोटें मिलीं, जिसमें दांतों में फ्रैक्चर और गर्दन पर एक फटा हुआ घाव शामिल था। अदालत ने कहा कि आरोपी को यह ज्ञान होना चाहिए था कि उसका कृत्य बेहद खतरनाक है और इससे मौत तक हो सकती थी।

कोर्ट ने रजनी को IPC की धारा 308 के तहत दोषी ठहराते हुए कहा, 'यह तथ्य कि पीड़िता को समय पर मेडिकल मदद मिलने के कारण बच गई, आरोपी के कृत्य की गंभीरता को कम नहीं करता है। आरोपी का घायल को अस्पताल ले जाने का बाद का व्यवहार, हालांकि सजा के समय राहत के लिए प्रासंगिक है, लेकिन घटना के समय जरूरी ज्ञान के अस्तित्व को खत्म नहीं करता है।'

किसी को खतरे में डालना और खुद सुरक्षित रहना हैरानी भरा

बचाव पक्ष की इस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया कि घटना महज एक हादसा थी। अदालत ने कहा कि किसी अपरिचित व्यक्ति को सीमित जगह में कुत्ते के साथ अकेला छोड़ना और स्वयं सुरक्षित रहना, जानबूझकर या कम से कम गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत मामले में सजा पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगी।

