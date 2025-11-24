Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsWoman commits suicide by jumping from 16th floor, boyfriend arrested; what did family say?
झांसा देकर संबंध बनाए, फिर...; नोएडा में युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, प्रेमी अरेस्ट

झांसा देकर संबंध बनाए, फिर...; नोएडा में युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, प्रेमी अरेस्ट

संक्षेप:

पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

Mon, 24 Nov 2025 01:13 PMRatan Gupta भाषा, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 22 साल की एक लड़की ने बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूरजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती शालू ने शनिवार रात को सोसायटी की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वह एक बीपीओ में काम करती थी। शालू के साथ फ्लैट में चार अन्य युवक भी रहते थे।

झांसा देकर संबंध बनाए, फिर...

मृतका के भाई पिंटू राणा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया है कि शामली के रहने वाले रक्षित ने उसकी बहन के साथ शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। जब उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो शालू मानसिक तनाव में रहने लगी थी।

14 दिन की हिरासत में भेजा गया प्रेमी

परिजनों के अनुसार, 21 नवंबर को शालू ने घर पर फोन कर बताया था कि रक्षित ने शादी से मना कर दिया है, जिसके बाद उसने फोन काट दिया। कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने रक्षित के खिलाफ मामला दर्ज कर रविवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।