झांसा देकर संबंध बनाए, फिर...; नोएडा में युवती ने 16वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, प्रेमी अरेस्ट
पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 22 साल की एक लड़की ने बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद अदालत ने सोमवार को आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
सूरजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली युवती शालू ने शनिवार रात को सोसायटी की 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वह एक बीपीओ में काम करती थी। शालू के साथ फ्लैट में चार अन्य युवक भी रहते थे।
झांसा देकर संबंध बनाए, फिर...
मृतका के भाई पिंटू राणा ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया है कि शामली के रहने वाले रक्षित ने उसकी बहन के साथ शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। जब उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो शालू मानसिक तनाव में रहने लगी थी।
14 दिन की हिरासत में भेजा गया प्रेमी
परिजनों के अनुसार, 21 नवंबर को शालू ने घर पर फोन कर बताया था कि रक्षित ने शादी से मना कर दिया है, जिसके बाद उसने फोन काट दिया। कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने रक्षित के खिलाफ मामला दर्ज कर रविवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।