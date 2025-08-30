Woman can't be denied family pension after estranged husband death until divorced: Delhi High Court अलग रह रही पत्नी भी पति की मौत के बाद पेंशन की हकदार; दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया कैट का आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
अलग रह रही पत्नी भी पति की मौत के बाद पेंशन की हकदार; दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया कैट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों के बावजूद अलग रह रहे पति की मौत के बाद किसी महिला को फैमिली पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनका रिश्ता तलाक से खत्म न हो जाए।

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआईSat, 30 Aug 2025 10:52 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक विवादों के बावजूद अलग हुए पति की मौत के बाद भी पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को रद्दे करते हुए कहा कि जब तक पति-पत्नी का तलाक न हो जाए, तब तक महिला हर वो लाभ पाने की हकदार होगी, जो पति की मौत के बाद उसे मिलने चाहिए।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि महिला ने फैमिली पेंशन जारी करने के लिए आवेदन देने में देरी की है, वह उसे पति की मौत की तारीख से राहत देने से इनकार नहीं करेगी।

बेंच ने 1 अगस्त को कहा, "यह तथ्य कि याचिकाकर्ता (पत्नी) ने मृतक से भरण-पोषण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और मृतक पति के बीच कुछ वैवाहिक विवाद थे। इसीलिए, जब तक तलाक न हो जाए, याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता था।"

हाईकोर्ट की बेंच एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सरकार को उसे फैमिली पेंशन जारी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसे पूरा बकाया देने से इनकार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता महिला के पति का 2009 में देहांत हो गया था, उसने फैमिली पेंशन की मांग करते हुए सरकार के समक्ष 2013 में आवेदन दिया था। कैट ने निर्देश दिया कि बकाया राशि का भुगतान उसके समक्ष याचिका दायर करने की तिथि अर्थात 16 अक्टूबर, 2014 से ही किया जाए।

केंद्र ने मृतक और महिला के बीच वैवाहिक विवाद का हवाला देते हुए उसके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मृतक ने अपने फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा था। हालांकि, महिला ने तर्क दिया कि वह कानूनी रूप से मृतक की विवाहित पत्नी है और किसी अन्य व्यक्ति के वैध दावे के अभाव में उसे फैमिली पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं, सरकार ने तर्क दिया कि महिला को अपने पति की मौत की जानकारी तक नहीं थी और पेंशन के लिए उसका दावा देरी से किया गया था। इस पर बेंच ने कहा, "हमें डर है कि उपरोक्त दलीलें याचिकाकर्ता को फैमिल पेंशन पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकतीं।"

हाईकोर्ट ने कैट के आदेश को रद्द कर दिया और महिला को सितंबर 2009 में अपने पति की मौत की तारीख से फैमिली पेंशन का हकदार माना। बेंच ने सरकार को चार महीने के भीतर महिला को ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।