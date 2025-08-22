गर्भपात कराने आई महिला की कर दी नसबंदी, नूंह के अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही

हरियाणा के नूंह जिले में तावड़ू खंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए आई एक महिला की नसबंदी कर दी। महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मामले पर संज्ञान लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तावड़ू के सैनीपुरा की रहने वाले महिला के गर्भ में पल रहे दो माह का शिशु खराब हो गया था। वह पहले एक निजी अस्पताल गई थी। वहां पर डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई। यहां पर डॉक्टर गर्भपात के लिए तैयार हो गए और उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों ने गर्भपात के साथ उसकी नसबंदी भी कर दी। महिला ने यह बात अपने परिजनों को बताई। इस पर परिजनों ने आपत्ति जताई और नसबंदी को खाेलने के लिए कहा है। चिकित्सकों ने खून की कमी का हवाला देते हुए नसबंदी खोलने से मना कर दिया और तीन महीने के बाद नसबंदी खोलने की बात कही। इस पर महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया।