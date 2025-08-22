woman came for abortion was sterilized, big negligence of doctors in Nuh hospital गर्भपात कराने आई महिला की कर दी नसबंदी, नूंह के अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, Ncr Hindi News - Hindustan
woman came for abortion was sterilized, big negligence of doctors in Nuh hospital

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नूंह। हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:45 AM
गर्भपात कराने आई महिला की कर दी नसबंदी, नूंह के अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही

हरियाणा के नूंह जिले में तावड़ू खंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए आई एक महिला की नसबंदी कर दी। महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मामले पर संज्ञान लिया और अस्पताल का निरीक्षण किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तावड़ू के सैनीपुरा की रहने वाले महिला के गर्भ में पल रहे दो माह का शिशु खराब हो गया था। वह पहले एक निजी अस्पताल गई थी। वहां पर डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई। यहां पर डॉक्टर गर्भपात के लिए तैयार हो गए और उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों ने गर्भपात के साथ उसकी नसबंदी भी कर दी। महिला ने यह बात अपने परिजनों को बताई। इस पर परिजनों ने आपत्ति जताई और नसबंदी को खाेलने के लिए कहा है। चिकित्सकों ने खून की कमी का हवाला देते हुए नसबंदी खोलने से मना कर दिया और तीन महीने के बाद नसबंदी खोलने की बात कही। इस पर महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया।

हंगामे की सूचना पाकर महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा पहुंच गईं। उनके साथ गणेश कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन, बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन राजेश कुमार छौंकर, एमडीडी ऑफ इंडिया (शक्ति वाहिनी) से रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने तावड़ू स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. निहाल सोलंकी को टीम गठित करके दो दिनों में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। डॉ. निहाल सोलंकी ने बताया कि तीन महीने बाद महिला की स्थिति को देखते हुए नसबंदी खोली जाएगी।